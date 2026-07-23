Cosquín Rock 2027 ya tiene fecha: el festival volverá a las sierras en febrero

El Cosquín Rock 2027 ya tiene fecha confirmada y comenzó oficialmente la cuenta regresiva para una nueva edición del histórico festival musical.

El encuentro se llevará a cabo durante dos jornadas consecutivas, el sábado 6 y domingo 7 de febrero de 2027, reeditando su tradicional cita de verano en las sierras cordobesas.

La confirmación de los días permite establecer el punto de partida para una nueva edición de uno de los eventos musicales más importantes del país. Con la fecha ya definida, la expectativa comienza a concentrarse en los próximos anuncios vinculados con la venta de entradas y la conformación de la grilla artística.

El festival volverá a reunir durante dos días a miles de fanáticos de todo el país, en un encuentro que tendrá como escenario el tradicional predio ubicado en Santa María de Punilla.

Dónde será el escenario

El lugar elegido para la edición 2027 será nuevamente el Aeródromo de Santa María de Punilla, el predio habitual del festival. El espacio recibirá a los asistentes durante las dos jornadas consecutivas previstas para febrero. La convocatoria volverá a tener como punto de encuentro a las sierras cordobesas, donde se desarrollará el festival con sus distintos escenarios y una programación musical que todavía se encuentra en etapa de preparación.

La confirmación del lugar mantiene la tradición del evento y establece el escenario sobre el que se desarrollará la próxima edición.

Una grilla que promete

Por el momento, la organización todavía no dio a conocer los artistas confirmados para la edición 2027. Sin embargo, adelantó que el line-up será nutrido y contará con las figuras más destacadas de la escena nacional e internacional. La expectativa se concentra así en la futura presentación de los nombres que formarán parte de los distintos escenarios del predio.

La nómina completa de bandas y artistas será anunciada más adelante, una vez que finalice la preparación de la programación.

El festival se encamina de esta manera hacia una nueva edición con una grilla que, según lo anticipado por la organización, buscará reunir a exponentes destacados de la música y ofrecer una programación amplia durante las dos jornadas de febrero.

Entradas y próximos anuncios

Además de la expectativa por los artistas, uno de los próximos pasos estará vinculado con la comercialización de las entradas. Desde la organización anticiparon que en las próximas semanas se darán a conocer los detalles sobre las fases de venta, las preventas exclusivas y la modalidad de acceso a la edición 2027.

La información sobre las entradas será acompañada por el anuncio de la nómina completa de las bandas que integrarán los distintos escenarios del predio.

De esta manera, el proceso de organización avanza en dos direcciones principales: por un lado, la definición y comunicación de la programación artística; por otro, el establecimiento del cronograma de venta de entradas y sus distintas etapas.

La expectativa por una nueva edición del festival

Con la fecha confirmada, el Cosquín Rock 2027 ya tiene definido su punto de encuentro. El sábado 6 y domingo 7 de febrero, el Aeródromo de Santa María de Punilla volverá a recibir a miles de fanáticos de todo el país.

La edición tendrá nuevamente el formato de dos jornadas consecutivas y se desarrollará en el marco del tradicional encuentro de verano en las sierras cordobesas.

Aunque todavía no fueron anunciados los artistas que integrarán la grilla, la organización anticipó la presencia de figuras destacadas de la escena nacional e internacional. La expectativa quedará ahora puesta en los próximos anuncios, que incluirán la nómina completa de bandas y los detalles de las distintas etapas de venta de entradas.

La cuenta regresiva para el festival ya comenzó. Con el escenario confirmado, las fechas establecidas y una grilla todavía en preparación, el Cosquín Rock 2027 avanza hacia una nueva edición de su histórico encuentro musical.