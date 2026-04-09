Cruce explosivo: Nico Occhiato se cansó de Migue Granados y lo mandó a "laburar"

La rivalidad entre Migue Granados y Nico Occhiato volvió a ocupar el centro de la escena mediática luego de una nueva serie de declaraciones que reabrieron viejas tensiones. Todo se reavivó cuando el conductor de OLGA participó en el programa de Martín Cirio, donde volvió a poner sobre la mesa una polémica anterior vinculada al traspaso de figuras desde Luzu TV hacia el proyecto de los hermanos Cella.

En ese contexto, el debate se reactivó alrededor de hechos pasados que habían generado revuelo en redes sociales y que involucraron directamente a la influencer Marti Benza. El intercambio no solo volvió a instalar una discusión entre proyectos de streaming, sino que también reabrió interpretaciones sobre cómo se mueven las comunidades digitales cuando se producen cambios de equipos o figuras.

Entre los elementos centrales del conflicto se destacan:

La aparición del tema en el programa de Martín Cirio.

La referencia al traspaso de figuras de Luzu TV hacia el proyecto de los hermanos Cella.

La reactivación de una polémica previa vinculada a Marti Benza.

El impacto del debate en redes sociales, especialmente en Twitter.

La frase que encendió la mecha: la postura de Migue Granados

En medio de esa conversación, Migue Granados no evitó la controversia y planteó una lectura directa sobre lo ocurrido en su momento con la influencer y el clima digital que se generó en torno a ella.

El hijo de Pablo Granados lanzó una frase que rápidamente circuló y generó repercusión:

"Para mí eso estuvo armado de que la hicieran pi.. y después recularon"

Con estas palabras, Granados sugirió la posibilidad de una estrategia detrás del fuerte rechazo que recibió Marti Benza en redes sociales, insinuando que no se trató simplemente de una reacción espontánea de los usuarios, sino de un escenario que habría tenido algún tipo de construcción previa.

Su intervención reabrió el debate sobre los límites entre la espontaneidad de las redes sociales y la influencia que podrían tener determinados actores dentro del ecosistema digital.

La respuesta contundente de Nico Occhiato

Las declaraciones de Granados no tardaron en llegar a oídos de Nico Occhiato, quien decidió responder de manera directa cuando fue consultado en el programa Intrusos (América TV).

Sin rodeos, su primera reacción fue categórica:

"Fue una boludez"

A partir de esa frase, el creador de Nadie Dice Nada amplió su postura y rechazó completamente la versión planteada por su colega, especialmente en lo referido a la supuesta organización de ataques en redes sociales.

El descargo completo de Occhiato y su defensa del ecosistema digital

Occhiato profundizó su respuesta y apuntó directamente contra la idea de una supuesta estrategia detrás de las reacciones en Twitter, negando cualquier tipo de manipulación desde su entorno.

"Conozco los problemas que tuvo Marti, porque laburó acá. Pero eso que desde acá se mandó a gente a atacar o bardear me parece una boludez atómica"

En su argumentación, también cuestionó la lógica detrás de las teorías planteadas:

"Me parece una 'conspiranoica' rara. Aparte eso sucedió en Twitter y la gente en Twitter opina lo que quiere. ¿Cómo voy a tener de mandar o decirle a la gente lo que tiene que opinar? Me pareció una boludez grande, la verdad"

De esta manera, Occhiato enfatizó la autonomía de las opiniones en redes sociales y negó cualquier tipo de dirección o incentivo hacia comportamientos hostiles por parte de su equipo o su entorno.

El trasfondo del conflicto y el cierre sin filtros

Más allá de la polémica puntual, el conductor de Nadie Dice Nada también contextualizó su reacción en relación con otros episodios de tensión profesional, marcando un antecedente de conflictos previos en el competitivo mundo del streaming.

En ese sentido, expresó:

"Cuando se te se va un equipo completo, cuando te registran un nombre estando el programa al aire, obvio que me enojé, me calenté, y se vio al aire. Este es un formato en el que se nota todo lo que pasa al aire, y sí, obvio, me enojé. Me enojé un poco y a los dos minutos me puse a formar otro programa, que hoy por suerte es el que lidera las tardes. Así que le recomiendo que se ponga a laburar también, qué se yo"

Con estas palabras, Occhiato no solo defendió su posición, sino que también dejó un mensaje directo y sin matices hacia Granados, subrayando tanto el impacto de los conflictos anteriores como la continuidad de su proyecto actual dentro del ecosistema del streaming.

Un conflicto que expone tensiones en la industria digital

El cruce entre Migue Granados y Nico Occhiato vuelve a poner en evidencia las tensiones propias de un escenario mediático en constante expansión, donde las figuras del streaming, las redes sociales y los proyectos digitales compiten no solo por audiencia, sino también por narrativa, credibilidad y posicionamiento público.

Lo ocurrido en este nuevo capítulo deja en claro que las disputas no se limitan a lo estrictamente profesional, sino que también se trasladan a los discursos públicos, donde cada declaración amplifica una historia que sigue en pleno desarrollo.