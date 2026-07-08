¿Dan las fechas?: revelaron cuándo se conocieron la China Suárez y su amante

La actriz Eugenia "La China" Suárez atraviesa una nueva polémica luego de que la conductora Yanina Latorre expusiera su supuesto affaire con el piloto de Turismo Carretera, Franco Deambrosi.

Si bien la botinera optó por el silencio ante la fuerte ola de rumores, su pareja, Mauro Icardi, eligió responder y apuntó contra la comunicadora por divulgar información falsa. "Día lluvioso y... deseando que llegue el lunes para ver las pruebas, pero resulta que el finde abrimos el paraguas y al final no hay nada y cambiamos de tema?", comentó el futbolista en sus historias de Instagram.

Por su parte, el joven corredor de TC publicó un curioso posteo refiriéndose a la información de Yanina. En la misma, no niega ni afirma ser el amante de la China Suárez, sino que prefiere que "no todo sea aclarado".

La periodista Paula Varela contó en Intrusos que Deambrosi le confirmó la existencia de un vínculo con la actriz, pero no quiso revelar fechas.

¿De cuándo se conocen la China Suárez y Franco Deambrosi?

De acuerdo con la información que se discutió en Intrusos, el piloto y la actriz se habrían conocido durante las grabaciones de En el barro, la exitosa serie de Netflix. En aquel entonces, la producción convocó a corredores profesionales para grabar algunas escenas con Victorio D'Alessandro.

Sin embargo, Natalie Weber desmintió que las fechas "se pisen": "No se pisa con Mauro, porque ellos vienen en noviembre de 2024, cuando él vino a operarse de la rodilla".