Mirtha reveló que llamó a la mamá de Lionel Messi y se rió de los memes

La clasificación de la Selección argentina tras vencer a Egipto despertó una ola de emociones en distintos ámbitos del país y una de las voces que reflejó ese sentimiento fue la de Mirtha Legrand, quien manifestó haber vivido el encuentro con una intensidad absoluta. La conductora confesó que el desenlace del partido la conmovió profundamente y que, apenas concluyó el compromiso, tomó una decisión que sintetizó el momento que estaba atravesando: llamar a Celia, la madre de Lionel Messi, para compartir la alegría por la victoria.

Durante una entrevista con TN, Legrand repasó las sensaciones que le dejó el encuentro y reconoció que el triunfo argentino quedó grabado entre los momentos deportivos más impactantes que recuerda.

"Lloré de emoción", aseguró al comenzar su relato sobre lo vivido durante los instantes finales del partido.

El llamado a Celia Messi tras el partido

Entre las primeras acciones que realizó luego del triunfo estuvo la comunicación con la madre del capitán argentino. Según explicó, la conversación fue breve, espontánea y cargada de afecto, ya que ambas compartían la emoción provocada por la clasificación.

"Hablé con la mamá de Messi, también la llamé. Estaba llorando ella también de emoción", contó la conductora. Legrand detalló que durante el intercambio predominó el cariño mutuo y recordó una de las frases que le transmitió Celia.

"Me decía: 'Te amo, Mirtha, te amo'. Son esas llamadas rápidas de cariño. Estaba muy contenta, por supuesto. Fue un final soñado, maravilloso. En la vida vi una cosa igual", relató.

Las palabras de la conductora reflejaron el impacto que tuvo el desenlace del encuentro y la dimensión emocional que adquirió la clasificación para quienes siguieron el partido desde distintos lugares.

El sufrimiento durante el penal

Mirtha Legrand también describió cómo vivió los momentos de mayor tensión del encuentro. En ese sentido, reconoció que uno de los pasajes más difíciles para ella fue el penal ejecutado por Lionel Messi.

"Sufrí muchísimo. Yo creo que él también sufrió. Al final lloré de emoción. Me doy cuenta de que él es un genio, nació para eso", expresó. La conductora volvió a destacar el talento del capitán argentino y señaló que su desempeño representa un factor determinante para el equipo. Sin embargo, aclaró que la victoria fue consecuencia del trabajo colectivo y no solamente de la actuación de Messi.

El reconocimiento a todo el plantel argentino

Más allá de los elogios dirigidos al capitán, Legrand quiso destacar el rendimiento del conjunto nacional y, especialmente, el nivel mostrado durante el tramo decisivo del encuentro.

En ese sentido sostuvo que:

Todo el equipo realizó un gran partido.

Los diez minutos finales fueron determinantes para la victoria.

La actuación colectiva fue sobresaliente.

El rendimiento de la Selección resultó espectacular.

"Uno elogia mucho a Messi porque es el factor de todo, pero la verdad es que jugaron una maravilla. Los diez minutos finales fueron fabulosos. Son espectaculares", afirmó.

Sus declaraciones reflejaron un reconocimiento tanto al liderazgo del capitán como al desempeño del resto del plantel en una victoria que definió como inolvidable.

Los memes y los videos

Además de hablar sobre el partido, la histórica conductora fue consultada acerca del fenómeno que se generó durante el campeonato en las redes sociales, donde numerosos memes y videos creados con inteligencia artificial la tuvieron como protagonista.

Lejos de mostrarse incómoda por esa repercusión, respondió con humor y aseguró que disfruta de ese contenido. "No los vi a todos, pero sí algunos. Me hace gracia todo lo que ha generado este campeonato", comentó entre risas.

Legrand dejó en claro que las publicaciones virales no le molestan y que, por el contrario, forman parte del clima festivo que acompañó el recorrido de la Selección durante el torneo.

"La Selección nos ha unido bastante"

Durante la entrevista, la conductora también compartió una reflexión sobre el impacto social que, a su entender, produjo la campaña del seleccionado argentino.

"A lo mejor es un disparate lo que voy a decir, pero yo creo que nos ha unido bastante a los argentinos", manifestó.

Con esa apreciación, Legrand vinculó la alegría deportiva con el sentimiento colectivo generado alrededor del equipo nacional, resaltando el clima que se vivió durante el campeonato.