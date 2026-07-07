"Uno quiere pagar menos y el otro, recibir más": se conocieron más detalles de la millonaria demanda de Flor Peña a Nico Occhiato

En medio de un fuerte conflicto entre Florencia Peña y Nicolás Occhiato, el abogado Fernando Burlando sostuvo que "uno quiere pagar menos y el otro, recibir más", respecto al despido de la actriz del streaming del que trabajaba, a pesar de que su contrato concluía en diciembre, tras haber comunicado una noticia falsa en vivo.

Luego de que Occhiato confirmó que el conflicto se encuentra judicializado, el representante legal de Peña reveló: "Es una noticia para mí también. Lo hablaré con Flor y seguramente, la manifestación de Nico, la haga tomar alguna decisión porque no descartábamos el diálogo".

En base a las palabras del creador de contenido, el letrado consideró que "se terminó el diálogo", al tiempo que consideró que el director de Luzu "fue prudente" porque "no se lanzó a una guerra donde exprese que él tiene razón o algún otro tipo de circunstancia que cierre los diálogos".

"Flor abraza la armonía siempre y evita el conflicto. Más allá de esta afirmación inicial que indicaría que el tema está judicializado, no lo está porque hay instancias previas que todavía no se cumplieron. Tal vez, el diálogo puede continuar", recapituló el letrado.

Al tiempo, Burlando descartó que exista una denuncia por supuesta "violencia de género", durante la conversación telefónica donde la actriz fue desvinculada: "Jamás me lo hizo notar, sólo hablamos de su estado después de la patinada. Ella me hubiera dicho si alguien le faltaba el respeto. Nico no tiene nada más alejado que faltarle el respeto a una mujer".

Sobre la mención de "un paso al costado" de la intérprete respecto al canal streaming, el abogado destacó: "Es inevitable pensar en el estado de ánimo de Florencia el día en que ocurrió todo esto y hubo una charla sobre cómo continuar laboralmente, momento en el que se decidió su presente laboral".

"El conflicto se basa en que uno quiere pagar menos y el otro, recibir más. Siempre es así. Estas cuestiones aparecen, a veces lo define un juez, y en otras, las personas. Florencia no quiere litigio, no desea retirarse así, sino todo lo contrario", añadió.