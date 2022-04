Danny DeVito habló sobre la actuación de Colin Farrell como el Pingüino en The Batman

La nueva película The Batman marca el debut Robert Pattinson en la piel del héroe enmascarado, pero también el retorno de uno de los personajes más amados y odiados de DC: El Pingüino. El villano mafioso, uno de los enemigos más famosos de Ciudad Gótica, había aparecido en Batman Vuelve, de 1992, encarnado por Danny DeVito, quien en una reciente entrevista reveló que le pareció la actuación de Colin Farrell.

Danny DeVito en la piel del espeluznante Pingüino de Tim Burton

El actor irlandés fue el elegido por Matt Reeves para calzarse el traje del mítico mafioso Oswald Cobblepot, aunque caracterizado luce irreconocible en pantalla.

Era previsible que este esperado regreso a la pantalla grande de uno de los personajes más emblemáticos de los comics generara una cierta comparación entre los dos actores que le prestaron el cuerpo. Y lo que muchos esperaban era la opinión de DeVito sobre el desempeño de su colega.

DeVito y Michelle Pfeiffer en una escena de Batman Vuelve

Ese deseo, finalmente, se cumplió, cuando el actor de Tira a mamá del tren fue consultado por el sitio de noticias estadounidense The Wrap. “Creo que Colin hizo un gran trabajo”, respondió DeVito, prestándose al juego. Y, agregó con picardía: “Es un buen amigo mío. Me saco el sombrero ante cualquiera que se siente en una silla de maquillaje por todo ese tiempo. Yo lo hice con El Pingüino y me encantó”.

En efecto, para componer al personaje, Farrell debió someterse diariamente a largas sesiones de maquillaje y caracterización, a cargo del diseñador de maquillaje Mike Marino, quien creó especialmente un set de prótesis para que su rostro se asemejara al que su personaje muestra en los comics.

Colin Farrell es Oswald Cobblepot (el Pingüino) en The BatmanWARNER BROS.

Pero más allá de los elogios, DeVito dejó en claro que, al igual que a muchos fanáticos del hombre murciélago, la atmósfera que consiguió crear el director Tim Burton en Batman (1989) y Batman Vuelve (1992) es insuperable. “Sin duda es un ambiente diferente. Pienso que más tenso, serio, gansteril. Mi sentimiento al comparar las dos películas es que soy fan de Tim Burton. Me gusta lo caprichoso, lo operístico. El desconsuelo en la escena en la que Pee-Wee Herman me tira por un puente... Eso me hace sonreír”, cerró.

Más allá de la opinón de DeVito, Farrell tiene previsto seguir prestándole su cuerpo a El Pingüino por un largo tiempo. Es que HBO Max prepara una serie basada en el personaje creado por Bob Kane y Bill Finger.

Colin Farrell (como el Pingüino) junto a Robert Pattinson durante el rodajeGROSBY GROUP

A pesar de marcar con fervor sus preferencias, DeVito fue mucho más suave que su colega Jim Carrey. Al actor, que personificó a El Acertijo en Batman Eternamente (1995), de Joel Schumacher, también le consultaron qué opinaba sobre la labor de Paul Dano, quien interpreta el mismo personaje en el nuevo film del héroe enmascarado.

“No vi la película. Es una versión muy oscura”, comenzó aclarando el actor canadiense. Y continuó, refiriéndose a una de las escenas que podía ser vista en el trailer: “Tengo sentimientos encontrados al respecto. Me encanta Paul como actor, es un actor tremendo... Pero me preocupa eso de poner cinta adhesiva en las caras de las personas y que se aliente a que la gente haga lo mismo”.

Ahondando aún más en el tema, indicó: “Algunos psicópatas por ahí podrían adoptar ese método... Tengo conciencia sobre las cosas que elijo... Sé que hay un lugar para eso, y no quiero criticarlo, pero no es el tipo de cosas que prefiero hacer o ver”.