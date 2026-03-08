Darío Barassi habló sobre su salud tras la cirugía que se hizo: "Me cuesta un montón y me desespero"

A pocos días de regresar a la pantalla de eltrece con una nueva temporada de Ahora Caigo, el conductor y comediante Darío Barassi decidió abrir su corazón y compartir detalles sobre un problema de salud que lo acompaña desde hace un tiempo.

La revelación se produjo durante su participación como invitado en Puro Show Noche (eltrece), donde el presentador habló con franqueza sobre la intervención quirúrgica a la que debió someterse y las consecuencias que todavía enfrenta en su vida cotidiana.

Con su estilo característico, que combina sinceridad y humor, Barassi explicó que hace un tiempo tuvo que pasar por el quirófano debido a una afección en sus cuerdas vocales. "Hace un tiempo tuve una cirugía de unos pólipos en las cuerdas vocales, y eso a veces amerita que me tengan que estar retocando un poco las cuerdas", detalló el conductor. Aunque dejó en claro que no se trata de una situación grave, sí reconoció que el tratamiento implica una exigencia difícil de cumplir para alguien cuya herramienta principal de trabajo es la voz.

El desafío más difícil: guardar silencio

El principal desafío que enfrenta Barassi después de la operación no tiene que ver con dolores ni complicaciones médicas, sino con una recomendación fundamental para su recuperación: mantener largos períodos de silencio. Según explicó, esa indicación médica es justamente lo que más le cuesta cumplir. "Eso me molesta un poco, no es nada grave ni complejo, pero sí tengo que hacer silencio bastante tiempo después, y se darán cuenta que eso es algo que me cuesta un montón. Me desespero", reconoció.

Para un conductor conocido por su verborragia, espontaneidad y estilo humorístico, la necesidad de reducir al mínimo el uso de la voz se convierte en un desafío diario.

En la entrevista relató cómo atraviesa esos momentos en los que debe evitar hablar y cómo encuentra alternativas para comunicarse. Entre las estrategias que utiliza durante esos períodos de reposo vocal mencionó:

Escribir en pizarras.

Utilizar el celular para comunicarse.

Con su habitual tono distendido, Barassi incluso encontró espacio para bromear sobre el impacto que esa situación tiene en su entorno familiar. "No sé cómo hago, me desespero. Escribo en pizarras, en el celular", contó entre risas. Y añadió, con humor: "Mi mujer está chocha todo ese tiempo".

Una familia que define su presente

Más allá de la cuestión médica, el conductor también aprovechó la entrevista para hablar de su vida personal y del lugar central que ocupa su familia en su presente. Durante la conversación se mostró especialmente afectuoso al referirse a su esposa Lucía "Luli" Gómez Centurión y a las dos hijas que tienen juntos.

Barassi describió el vínculo con su compañera de vida como una relación atravesada por el apoyo mutuo y la construcción compartida a lo largo de los años. "Hemos pasado mil quilombos personales, y ella está siempre bancando la parada. Tenemos una familia espectacular, estoy muy orgulloso y enamorado", aseguró. El conductor remarcó que, para él, la relación con su esposa se sostiene sobre una idea clara: la de un equipo que atraviesa la vida en conjunto.

"Somos un equipo, y estoy seguro que es un equipo para toda la vida. La gente me tilda de cursi, pero soy así", expresó.

La felicidad cotidiana en el hogar

En el tramo final de la entrevista, Barassi dejó en claro cuál es el espacio donde encuentra su mayor satisfacción personal. Lejos del ritmo de los estudios de televisión o de los escenarios, el conductor señaló que su verdadera felicidad está en su hogar, compartiendo momentos con su esposa y sus hijas.

"Llenar a mi casa para mí es un placer", afirmó.

El presentador describió su vida familiar como un ámbito de plenitud y orgullo, especialmente al hablar de sus hijas. "Estar con mi mujer y mis dos hijas es un planazo. Mis hijas son muy felices y sanas. Estoy muy orgulloso de mi familia, es la gran victoria de mi vida", sostuvo.