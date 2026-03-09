Rata Blanca conquistó Catamarca en una noche histórica de heavy metal

Este domingo, el Cine Teatro Catamarca se transformó en el epicentro del hard rock nacional e internacional al recibir a Rata Blanca. La presentación formó parte de la ambiciosa gira que la banda realiza para conmemorar los 35 años de su legendario álbum "Magos, Espadas y Rosas", una obra que definió el sonido del género en la década del 90 y consolidó al grupo como la máxima referencia del rock en español. El concierto no fue una simple sucesión de canciones, sino un emotivo homenaje a una placa discográfica que dejó una huella indeleble en la escena latinoamericana. El público presente pudo ser testigo de la vigencia de composiciones imperecederas, entre las cuales destacó "La leyenda del hada y el mago", tema que resonó con la misma intensidad y fuerza que hace tres décadas, reafirmando su estatus como un pilar fundamental en la discografía del grupo y en la memoria colectiva de los seguidores del metal.

Solidez técnica y nueva etapa

La performance catamarqueña permitió apreciar la vigencia técnica de sus integrantes, bajo la dirección inconfundible del legendario guitarrista y fundador, Walter Giardino. A su lado, la inagotable potencia vocal de Adrián Barilari volvió a cautivar a la audiencia, demostrando que su sello personal sigue siendo un motor vital para la agrupación. El espectáculo fue, además, la ocasión propicia para que la banda exhibiera la cohesión de su nueva alineación, la cual se encuentra establecida formalmente desde el año 2024.

Esta jornada se destacó por el marcado enfoque temático de la gira en torno al disco aniversario, demostrando una vez más la capacidad del grupo para mantener intacta su calidad interpretativa a través de los años. Asimismo, quedó patente la conexión emocional con el público mediante el impacto persistente de clásicos que atraviesan generaciones. Con esta presentación en la Capital catamarqueña, Rata Blanca reafirma su lugar indiscutido en la historia del rock, cerrando una velada donde la música clásica del heavy metal volvió a demostrar su inalterable poder de convocatoria y su excelencia técnica.