Darío Barassi reveló la charla que tuvo con Antonela Roccuzo: : "Me di vergüenza"

Al aire de 100 argentinos dicen (eltrece), Darío Barassi suele compartir distintas historias de la vida cotidiana y anécdotas. Este miércoles sorprendió al contar que recibió un mensaje de Antonela Roccuzzo y no supo qué responderle. Finalmente, le mandó un audio y se sinceró: “Me di vergüenza”.

Todo comenzó cuando en “el dinero rápido”, el conductor le pidió a dos participantes que dijeran “un deporte con dos sílabas”. “Uno bien argento”, agregó a modo de ayuda. Las concursantes fueron por “tenis” y “hockey”.

Si bien las respuestas no estaban mal, la competencia apunta a descubrir las respuestas más populares, y Barassi no las perdonó. “Este país es conocido en el mundo entero por ser futbolero. ¡Fútbol! Aparte nos mira Messi”, reclamó.

Mirando a cámara, el conductor le habló a Antonela y le pidió disculpas: “Perdoname, dejá de seguirme si querés”. Y con ese puntapié contó que Roccuzzo le envió un mensaje por Instagram, pero él terminó haciendo un papelón.

Darío Barassi contó cómo fue su incómoda conversación con Antonela Roccuzzo

“¿Ya conté que Antonela Roccuzzo me mandó un mensaje por Instagram? ¡Ay, el audio con el que le contesté!”, se lamentó Barassi.

Acto seguido, contó la intimidad de la charla. “Ella me mandó una foto en la que se ve su pie, un poco del pie de Lio y de fondo estoy yo. Y me dijo 'Nosotros, acá, te bancamos a vos'. Y yo iba manejando y no pude pensar”, se justificó.

Entonces reveló que le mandó un audio que después le dio “vergüenza”. “'Son una familia modelo, son un ejemplo de familia para el país', le dije. Ella me contestó 'jajaja, genio'. Y yo 'de verdad te lo digo'”, relató. “Me di vergüenza. Soy cero cholulo, pero bueno...”, concluyó.

Darío Barassi le reclamó a Emilia Mernes que se haya tomado tres días para hacerle un favor

Este martes Darío Barassi le reclamó públicamente a Emilia Mernes por tomarse tres días para hacerle un favor. El conductor se despachó sin filtro: “Le escribí para que me mande un saludito para una prima que cumplía años y que estaba desesperada por ella y no me lo mandó”. “Y bueno, si yo grabo 14 (mensajes) por día, puedo pedir uno de vez en cuando”, se justificó.

Sin embargo, aclaró que no había sido por mala onda sino porque no lo había escuchado. “Me escribió como a los tres días del cumpleaños diciéndome 'Ay, Dari, recién lo escucho'. Y yo le contesté 'todo bien, todo bien'. Igual es verdad que recién lo había escuchado porque me salía como que no había visto el mensaje. Después me lo mandó así que lo envié después, así que un beso”, cerró.