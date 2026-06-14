De Coscu a Ibai: las emotivas despedidas de los creadores de contenido a Gaspi

La confirmación de la muerte de Gaspi provocó una inmediata reacción en el mundo del streaming y en las redes sociales, donde miles de seguidores comenzaron a expresar su tristeza ante una noticia que impactó de lleno a quienes compartieron momentos, proyectos y experiencias con el creador de contenido.

A medida que la noticia comenzó a difundirse, numerosas figuras reconocidas del ecosistema digital decidieron manifestarse públicamente para despedirlo. Los mensajes estuvieron atravesados por el dolor, la sorpresa y el reconocimiento hacia una persona que, según reflejaron quienes lo conocieron, dejó una huella tanto por su trabajo como por sus cualidades humanas.

Las publicaciones se multiplicaron durante las horas posteriores a la confirmación de su fallecimiento y mostraron el fuerte vínculo que Gaspi había construido dentro de una comunidad caracterizada por la cercanía entre creadores y audiencias.

El emotivo mensaje de Coscu

Uno de los primeros en pronunciarse fue Coscu, quien compartió un extenso mensaje en el que recordó uno de sus últimos encuentros con Gaspi y destacó el momento personal que atravesaba.

"Descansa en paz Gaspi. La última vez que estuvimos juntos me mostraste y me contaste, motivadísimo e ilusionado, cómo estabas mejorando tus hábitos y cuidándote. La vida es muy injusta... Cualquier persona que te conoció sabía que eras un tipazo", escribió.

Sus palabras reflejaron no sólo el impacto de la noticia, sino también el recuerdo de una conversación reciente en la que Gaspi le había contado sus proyectos y cambios personales, una imagen que terminó convirtiéndose en uno de los testimonios más conmovedores de la jornada.

Entre quienes también expresaron públicamente su tristeza estuvo Teo D'Elia, que manifestó el profundo dolor que le generó la noticia.

"Qué dura noticia lo de Gaspi, el dolor es inmenso. Muchas fuerzas a su familia y seres queridos, que están pasando por están atravesando este momento. Que en paz descanse", señaló. La misma línea siguió Perxitaa, quien resumió su sentimiento con un mensaje breve pero contundente.

"Qué injusta y qué corta es la vida. Descansa en paz Gaspi", escribió. Ambos mensajes coincidieron en remarcar el impacto emocional que produjo la noticia y el acompañamiento hacia el entorno más cercano del creador de contenido.

La despedida de Ibai Llanos

Entre las figuras más reconocidas que reaccionaron a la noticia estuvo Ibai Llanos, quien utilizó sus redes para expresar su incredulidad y tristeza.

"Qué absoluta desgracia. Qué absoluta tristeza. Y qué mierda es esta vida a veces. No sé ni que decir. Descansa en paz, Gaspi. Un fuerte abrazo a toda la familia y amigos", publicó.

Su mensaje reflejó la conmoción que atravesó a gran parte de la comunidad digital, donde muchos referentes manifestaron la dificultad para encontrar palabras ante una noticia inesperada.

Recuerdos, agradecimientos y reconocimiento

Las despedidas continuaron con mensajes de otros creadores y personalidades que tuvieron contacto con Gaspi a lo largo de los años. Lautaro del Campo compartió una reflexión en la que destacó especialmente las cualidades personales del youtuber.

"Una noticia que nunca esperás y te deja helado más sabiendo la clase de persona que era Gaspi, jamás voy a entender por qué la vida se lleva a la gente buena. Que en paz descanses Gaspi, gracias por tantas risas", expresó.

Por su parte, Migue Granados recordó el paso de Gaspi por su programa durante el año pasado y resaltó el vínculo que generó con quienes compartieron aquella experiencia.

"Qué locura esto Dios. Vino al programa el año pasado y fue un divino total con todos. QEPD", escribió. Las palabras de ambos pusieron el foco en la personalidad de Gaspi y en los recuerdos que dejó entre quienes tuvieron la oportunidad de conocerlo y trabajar con él.

El homenaje de Pergolini y el adiós de Ian Lucas

Entre las muestras de afecto también se destacó la publicación de Mario Pergolini, quien eligió compartir una fotografía del youtuber en sus historias para acompañar su despedida.

"Lo siento muchísimo. Un gran talento y un buen pibe. Mi cariño a sus familiares y amigos", escribió.

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La valoración de Pergolini resaltó dos aspectos que se repitieron en numerosos mensajes: el reconocimiento a su talento y la consideración personal que despertaba entre quienes lo conocían.

A su vez, Ian Lucas compartió una imagen junto a Gaspi y escribió una frase breve que sintetizó el dolor de la despedida. "Descansá en paz, amigo".

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Una despedida colectiva

Los mensajes publicados por referentes como Coscu, Ibai Llanos, Teo D'Elia, Perxitaa, Lautaro del Campo, Migue Granados, Mario Pergolini e Ian Lucas evidenciaron el impacto que generó la muerte de Gaspi en el universo digital.

Entre recuerdos, muestras de afecto y palabras de acompañamiento para familiares y amigos, las redes sociales se transformaron en un espacio de homenaje colectivo. Las despedidas coincidieron en destacar aspectos que se repitieron una y otra vez en cada publicación: su calidad humana, su talento y la huella que dejó entre quienes compartieron con él distintos momentos de su vida y de su carrera.

La conmoción generada por la noticia quedó reflejada en cada uno de esos mensajes, que convirtieron las redes en un lugar de encuentro para recordar a Gaspi y acompañar a quienes hoy atraviesan el dolor de su partida.