De millonario europeo a problemas financieros en Argentina: la desesperante situación de Maxi López

Maxi López supo ser uno de los futbolistas argentinos que más dinero recaudó a lo largo de su carrera deportiva. Durante su matrimonio con Wanda Nara, la modelo y empresaria hacía constante ostentación del poder económico de su marido, proyectando una vida de lujo que incluía viajes por Suiza, Inglaterra y otros destinos europeos de primer nivel. Sin embargo, la realidad financiera del exjugador de River Plate dista considerablemente de esa imagen.

La periodista Fernanda Iglesias, en su participación en Puro Show (Telefe), dio detalles del drama que vive López, confirmando que el brillo de su pasado económico no refleja su situación actual. Según Iglesias, el regreso del delantero a la Argentina no fue casual: «está en bancarrota» y mantiene una larga lista de acreedores que le reclaman dinero, un escenario que pone en evidencia que su carrera como empresario ha sido, en sus propias palabras, fallida.

Problemas empresariales y mala gestión

Fernanda Iglesias no dudó en calificar a López como un «pésimo empresario», y cuestionó la coherencia de su vida reciente:

A pesar de la aparente vida millonaria en Europa, López decidió regresar a Argentina y participar en actividades muy alejadas de su anterior lujo, como hacer streamings para Olga, un proyecto con un público joven que Iglesias describió como «un programa con 4 adolescentes».

La periodista recordó que había advertido sobre la bancarrota del exdelantero hace meses: «Hace un tiempo yo dije que para mí estaba en bancarrota y todo el mundo me miró raro, pero más raro era que dejara todo ese lujo de la Europa más top para hacer un programa con adolescentes. No me cerraba para nada y el tiempo me está dando la razón».

Estos hechos reflejan una desconexión entre la gestión económica de López y su historial profesional como futbolista de alto nivel.

Acusaciones y conflictos con acreedores

La crisis de Maxi López no solo se limita a la bancarrota personal, sino que se extiende a conflictos legales y empresariales:

Acusaciones de estafa y denuncias de haber dejado tirada a mucha gente.

Conflictos con un socio en Suiza, quien se vio obligado a asumir responsabilidades financieras que López no cumplió.

Reclamos desde Italia y de trabajadores que colaboraron con él en un restaurante.

Inversiones fallidas, como la compra de un club inglés —presuntamente el Birmingham, de la segunda división—, donde tampoco habría cumplido con sus compromisos financieros.

Estos elementos muestran un patrón de problemas económicos que no solo afectan su patrimonio personal, sino que también repercuten en terceros, generando un impacto más amplio sobre su entorno profesional y empresarial.

El regreso a Argentina y sus implicancias

El retorno de López a Argentina, descrito por Iglesias como «de buenas a primeras», se interpreta como una estrategia forzada por la falta de liquidez y el peso de los acreedores. Lejos de la vida de lujos europeos que Wanda Nara solía exhibir públicamente, el exdelantero enfrenta hoy una realidad compleja y llena de tensiones legales y financieras.

El contraste entre su pasado de alto poder adquisitivo y la actualidad económica revela que, detrás de la imagen de éxito, existen decisiones empresariales equivocadas y problemas financieros severos, que han llevado a López a buscar alternativas inesperadas para generar ingresos en un contexto completamente diferente al que supo dominar.