Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casaron: las fotos filtradas de la fiesta y los invitados

La cantante Lali Espósito y el periodista Pedro Rosemblat se casaron este sábado 31 de octubre en una antigua casona del barrio porteño de San Telmo, en una celebración que tuvo como protagonistas a sus familiares y amigos más cercanos.

El lugar elegido combina la arquitectura tradicional porteña con espacios de vegetación y fue acondicionado para recibir a los invitados. Parte de la cuadra fue delimitada para organizar los ingresos y el estacionamiento durante el evento.

Entre los primeros en arribar estuvieron Dillom, uno de los amigos cercanos de la cantante, y Anita Espósito, hermana de la artista, quien llegó acompañada por su hijo Santino y Majo Riera.

Uno de los reencuentros más destacados fue el de Juliana Gattas, integrante de Miranda! y amiga de Lali, quien eligió un conjunto negro con detalles de color para la ocasión. También estuvo presente Cande Vetrano, compañera de la cantante durante su etapa en Rincón de Luz, que llegó junto a su pareja, el actor Andrés Gil.

Entre las personalidades que también se acercaron estuvieron Peter Lanzani, expareja de la actriz de Casi Ángeles, cuya presencia no pasó inadvertida, y Justina Bustos, quien apostó por un llamativo abrigo de plumas fucsias sobre un vestido negro.

Mery del Cerro

El mundo del streaming también tuvo representantes en la celebración, con Ofelia Fernández y Marcos Aramburu que llegaron juntos, mientras que Tomás Rebord asistió acompañado por su pareja, Sugus.

Peter Lanzani, ex pareja y amigo de Lali, dijo presente en la celebración

La organización del casamiento estuvo a cargo de Claudia Villafañe, mientras que la pareja optó por preservar los detalles de la ceremonia y evitar que se conozcan anticipadamente aspectos centrales del festejo.

La llegada del cantante Dillom

En los días previos, Espósito adelantó que no llevaría un vestido tradicional con una cola extensa y describió la celebración como un encuentro tranquilo, pensado para compartir con sus seres queridos. También contó que familiares suyos viajarán desde distintos puntos del país para acompañarla.

Tomás Rebord

La artista, además, descartó que tengan previsto realizar una luna de miel inmediatamente después de la boda, debido a los compromisos laborales de ambos.

Benjamín Rojas

La relación comenzó a tomar forma a fines de 2023, después de que la cantante se interesara por las publicaciones de Rosemblat en redes sociales y decidiera contactarlo. Luego coincidieron en una reunión de amigos en común y, aunque el primer encuentro estuvo marcado por los nervios de ella, el vínculo avanzó hasta convertirse en una pareja consolidada.

Majo Riera, la madre de la artista

En febrero de 2024 confirmaron el vínculo y, un mes después, tuvieron su primera aparición oficial juntos en el estreno de la obra teatral "Mejor no decirlo", protagonizada por Mercedes Morán e Imanol Arias.

Juliana Gattas, de Miranda!

En 2025, Lali contó que ya convivían y habló sobre la rutina que habían construido juntos. En enero de este año anunciaron su compromiso.