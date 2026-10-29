Murió a los 86 años Patrick Stewart, el actor de "Star Trek" y "X-Men"

La muerte de Patrick Stewart, a los 86 años, generó conmoción entre los seguidores de Star Trek y X-Men, dos de las producciones que marcaron su extensa trayectoria y lo convirtieron en una de las figuras más reconocidas del entretenimiento internacional. La noticia fue comunicada por sus seres queridos mediante un emotivo mensaje publicado en las redes sociales del actor británico.

Según informaron, Stewart falleció el miércoles 28 de octubre en su residencia de Los Ángeles, acompañado por su esposa, Sunny Ozell, y bajo el cuidado de sus familiares. En el comunicado explicaron que había atravesado un breve período de enfermedad durante el cual padeció Alzheimer y demencia con cuerpos de Lewy.

"Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de Sir Patrick Stewart, ocurrido ayer en su casa de Los Ángeles, bajo el amoroso cuidado de su querida esposa Sunny, después de un breve y conmovedor proceso marcado por la enfermedad de Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy", expresaron sus seres queridos al anunciar su muerte.

El mensaje no se limitó a comunicar el fallecimiento, sino que también reconstruyó el clima de intimidad y afecto que acompañó al actor durante sus últimos momentos. La despedida destacó la presencia de sus familiares y amigos, así como las expresiones de cariño que rodearon el final de su vida.

"Estuvo contenido en el cálido abrazo de su familia y sus amigos, rodeado de música en vivo, oraciones, lágrimas, risas y esa clase de emoción profunda que solo él podía inspirar después de toda una vida de entrega a los demás", señalaron.

En otro pasaje, sus seres queridos destacaron la serenidad con la que desean recordarlo: "Siempre atesoraremos la serenidad y la paz reflejadas en su cara, un recuerdo perdurable de su gracia inquebrantable".

Las palabras elegidas para despedirlo reflejaron tanto el vínculo personal que mantenía con quienes lo rodeaban como el reconocimiento hacia una figura cuya trayectoria trascendió la pantalla y los escenarios.

De Mirfield a una carrera internacional

Patrick Stewart nació en Mirfield, en West Riding de Yorkshire, y comenzó su recorrido artístico en el teatro. Desde esos primeros pasos construyó una carrera que se extendió durante seis décadas y que abarcó distintas disciplinas, entre ellas el teatro, el cine y la televisión.

Sus seres queridos recordaron especialmente su paso por la Royal Shakespeare Company, una etapa fundamental de su trayectoria antes de consolidar una carrera igualmente reconocida en otros escenarios artísticos.

"Nacido en Mirfield, en West Riding de Yorkshire, pasó de la Royal Shakespeare Company a una carrera igualmente aclamada que abarcó seis décadas en Broadway, el cine y la televisión", indicaron en el comunicado.

Esa evolución profesional lo llevó a desarrollar interpretaciones en distintos géneros y formatos, con una presencia reconocible tanto por sus recursos actorales como por su voz profunda y resonante. Su trabajo le permitió construir personajes que permanecieron en la memoria de distintas generaciones de espectadores.

El homenaje destacó precisamente esa capacidad para abordar historias y personajes diversos, además de la huella que dejó en la industria del entretenimiento.

"Su voz profunda y resonante y su talento singular quedarán para siempre asociados con interpretaciones inolvidables en todos los géneros. Exploró la condición humana en toda su complejidad poética y llevó esperanza no solo a los rincones más lejanos del Universo Cinematográfico de Marvel, sino también a la frontera final más emblemática de la ciencia ficción, a bordo de la nave estelar Enterprise", expresaron sus seres queridos.

La referencia a esos dos universos resume una parte central de su reconocimiento internacional: su participación en X-Men, vinculada con el universo de Marvel, y su interpretación del capitán Jean-Luc Picard en Star Trek, una de las figuras emblemáticas de la ciencia ficción.

Jean-Luc Picard, el personaje de su vida

Entre los papeles que definieron la trayectoria de Stewart, Jean-Luc Picard ocupa un lugar destacado. El personaje de Star Trek se convirtió en una referencia de su carrera y en un vínculo especialmente significativo con el público que siguió sus interpretaciones a lo largo de los años.

La importancia de ese papel quedó reflejada en el mensaje de despedida, que recuperó una reflexión escrita por el propio actor en su autobiografía, Making It So: A Memoir. Sus seres queridos eligieron esas palabras para cerrar el homenaje, poniendo el foco en la relación entre la vida personal de Stewart y la experiencia extraordinaria de su personaje.

"Al igual que yo, Jean-Luc ha vivido una vida extraordinaria que lo llevó mucho más allá de los límites de la experiencia humana normal. Pero también es alguien que se mantuvo fiel a sus raíces terrenales, porque son ellas las que le dieron su identidad. Al final, él siente el llamado del hogar, igual que yo", escribió el actor.

La cita elegida para despedirlo pone de manifiesto la conexión que Stewart reconocía entre su propia experiencia y la de Picard. En sus palabras, la posibilidad de vivir experiencias extraordinarias no implicaba abandonar las raíces personales, sino conservarlas como parte esencial de la identidad.

Por eso, el homenaje concluyó con una reflexión que trasciende la ficción y recupera una dimensión íntima del actor. Sus seres queridos optaron por recordar no solamente al intérprete que dio vida a un personaje emblemático, sino también al hombre que encontraba en esa historia elementos vinculados con su propia vida.

El compromiso social más allá de los escenarios

El comunicado también dedicó un espacio importante a las actividades que Stewart desarrolló fuera de su carrera artística. Sus seres queridos destacaron que sus logros profesionales estuvieron acompañados por un compromiso sostenido con la filantropía y el activismo en favor de diferentes causas sociales.

Entre los ámbitos en los que participó se encontraban la defensa de los derechos humanos, el acompañamiento a personas sobrevivientes de violencia doméstica, la atención a los refugiados de todo el mundo, los servicios de salud mental para veteranos y el bienestar animal.

"Sus logros profesionales estuvieron acompañados por su filantropía y su activismo en defensa de los derechos humanos, las personas sobrevivientes de violencia doméstica, los refugiados de todo el mundo, los servicios de salud mental para veteranos y el bienestar animal, especialmente sus queridos perros pitbull de acogida", señalaron.

La referencia a los animales, en particular a sus perros pitbull de acogida, añadió un aspecto personal a la descripción de sus intereses y de las causas que acompañaron su vida. El mensaje presentó ese compromiso como una dimensión relevante de su identidad, más allá de los personajes que interpretó y de los reconocimientos obtenidos durante su carrera.

De esta manera, la despedida reunió dos aspectos de su trayectoria: por un lado, su presencia en producciones de alcance internacional y, por otro, su participación en iniciativas vinculadas con los derechos humanos, la protección de personas vulnerables, la salud mental y el bienestar animal.

Apasionado por el automovilismo y el fútbol

Además de su actividad profesional y social, Stewart cultivó intereses personales que también fueron recordados en el comunicado. El actor fue nombrado caballero del Imperio británico, se desempeñó como canciller universitario y mantuvo una marcada pasión por el automovilismo y por el club de fútbol Huddersfield Town.

Estos aspectos completaron el retrato que sus seres queridos quisieron compartir tras anunciar su fallecimiento. La despedida no estuvo centrada exclusivamente en sus actuaciones más conocidas, sino que también recuperó sus responsabilidades institucionales, sus aficiones y los compromisos que formaron parte de su vida cotidiana.

El mensaje resumió el legado del actor con una frase que abarcó tanto su desempeño profesional como su dimensión humana: "Será recordado por la dignidad, la compasión y la humanidad que aportó a cada uno de sus papeles, tanto en el arte como en la vida".

La declaración vinculó su forma de interpretar personajes con los valores que, según sus seres queridos, también estuvieron presentes fuera del ámbito artístico. La dignidad, la compasión y la humanidad fueron los conceptos elegidos para definir una trayectoria que pasó por el teatro, Broadway, el cine y la televisión.