Desgarrador mensaje de Ricardo Montaner y sus hijos por la muerte de Gerardo Rozín

Tras conocerse la triste noticia sobre la muerte de Gerardo Rozín, muchas figuras del medio volcaron en las redes su profundo dolor. Y uno de las despedidas más significativas fue de Ricardo Montaner, cuya familia le había guardado al conductor y productor un gran lugar en su corazón.

“Me pueden dar el pésame que lo voy a aceptar por derecho ganado. He sido amigo de un hombre increíble los últimos 17 años. El mejor entrevistador que tuve algún día y uno de los dedos de la mano que cuenta a los pocos amigos de verdad que tengo”, comenzó diciendo el artista en Instagram junto una foto en la que se lo ve con Rozín.

“Al final tuvo razón, se iba a ir pronto. Tengo dolor y enojo, pero tengo también un profundo agradecimiento por todas las charlas que me dedicó y por todas las cuentas de los restaurantes que se apresuró a pagar. También agradezco su talento y el habernos elegido a todos los Montaner como sus parientes cercanos, su familia, el sitio a donde llegar sin aviso y con confianza”, agregó.

Además, Ricardo dio cuenta del dolor que lo atraviesa por el cuerpo: “El Tío Rozín, el de La Peña, se fue y nos dejó solos. Tengo guardada la última entrevista que me hizo en ION y que por ahora solo yo conservo”.

Y cerró, a flor de piel: “Le hablé de Dios porque era mi deber y aunque no me creía me supo escuchar con emoción y respeto a mi fe, a la fe que él decía no tener. De todos modos, estoy seguro que Dios en su infinita misericordia ya lo recibió allá arriba en la cima del cielo, donde deben llegar a descansar las buenas personas como 'el tío ROZIN'”.

EL CONMOVEDOR MENSAJE DE DESPEDIDA DE MAU Y RICKY, LOS HIJOS DE RICARDO MONTANER, TRAS LA MUERTE DE GERARDO ROZÍN

Mau y Ricky, los hijos de Ricardo Montaner, también plasmaron su dolor por la muerte de Gerardo Rozín en Instagram: “Una amistad improbable pero tan real como de toda la vida. Vamos extrañar cada carcajada juntos, tus recomendaciones de restaurantes que eran siempre los mejores y la batalla por pagar la cuenta que siempre ganabas”.

“Los consejos, las puteadas, las ocurrencias. Agradecidos con Dios por habernos cruzado en el camino. Espéranos sentado en la mesa del cielo, nosotros llegamos tarde, como de costumbre. Ah, y cada vez que cantemos 'Dolería' te recordaremos… es tu preferida @gerardorozin”.