¿Doble vida? Salieron a la luz nuevos datos de la amante de Diego Latorre

La guerra mediática entre Mauro Icardi y Yanina Latorre sumó un nuevo capítulo y, esta vez, tuvo a Fernanda Iglesias como protagonista. La periodista volvió a referirse a la versión que involucra a Diego Latorre con una presunta amante y lanzó nuevas pistas que rápidamente revolucionaron al mundo del espectáculo.

Todo comenzó cuando Mauro Icardi, en medio de su enfrentamiento público con Yanina Latorre, aseguró que posee supuestas pruebas sobre una relación paralela que mantendría Diego Latorre cuando la famosa se va a Miami. El futbolista afirmó que no mostraría ese material "por respeto" a la familia del comentarista deportivo, aunque sus declaraciones generaron un fuerte revuelo.

Todo lo que se sabe de la amante de Diego Latorre

Lejos de mantenerse al margen, Fernanda Iglesias salió a respaldar públicamente esa versión. Días atrás ya había asegurado en sus redes sociales que la información "era cierta" y sostuvo que muchos periodistas la conocían desde hacía tiempo, aunque prefirieron no hacerla pública por el impacto que podría tener en la familia.

Ahora, la panelista fue un paso más allá. Desde sus vacaciones, aclaró que no es la persona que le brinda información a Icardi, pero dejó un sugestivo mensaje que volvió a instalar el tema. "Estoy de vacaciones, no voy a hablar de Yanina acá porque después dicen que no tengo vida. Lo que sí tengo son nombre y apellido", escribió.

Luego agregó dos pistas que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales: "La pista 'vecina' está muy bien. Y podría agregar otra: 'mami del cole'".

Sus palabras hicieron referencia a una de las publicaciones que había compartido Mauro Icardi en Instagram, donde, al estilo de un enigmático, había mencionado únicamente la palabra "vecina" como supuesto indicio sobre la identidad de la mujer involucrada. La intervención de Iglesias no hizo más que potenciar las especulaciones.

Por otro lado, Icardi volvió a apuntar contra Yanina Latorre y reveló más datos, dio un indicio de quién sería la mujer en cuestión: "Segunda pista: Si saco de noche a pasear a los perros, ¿crees que alguna odontóloga me atenderá?".

Las opiniones sobre la doble vida de Diego Latorre

En Puro Show hablaron del tema y de las pistas que hay sobre la supuesta amante de Diego Latorre. "Es un gran comentarista, todos hablando bien de él. Y se ve empañado, en el mundo del espectáculo, por toda esta situación con un deportista. Donde lo terminan acusando a Latorre de tener una amante. Me parece que Mauro muy inteligentemente, le tira a Yanina, pero para pegarle donde más le duele", comentó Pampito.

"También tienen hijos, hay una pareja y hay dolor ahí. Cuando vas al terreno de los cuernos y es un terreno feo. No podés manejar a ese daño porque no es para ella, es para su marido y para los hijos", opinó el conductor del programa sobre la polémica entre Icardi y Yanina Latorre.





