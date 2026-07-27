"Inadmisible": la Justicia italiana rechazó la apelación de Wanda contra Icardi

Mauro Icardi recibió este lunes 27 de julio de 2026 una nueva resolución favorable en el proceso de divorcio que mantiene con Wanda Nara. El futbolista utilizó sus redes sociales para comunicar el resultado y, a través de una de sus abogadas, Lara Piro, el documento judicial fue compartido con Teleshow.

Con un mensaje directo y en un tono que evidenció el conflicto que atraviesa el vínculo entre ambos, Icardi comenzó su publicación con una frase dirigida a sus seguidores: "Buongiorno Milano".

"Por acá, todas buenas noticias. Hay nueva resolución", escribió el delantero antes de detallar los reclamos económicos que, según explicó, habían sido planteados por su expareja durante el proceso de divorcio.

Icardi enumeró las cifras solicitadas:

250.000 euros mensuales para Wanda Nara.

65.000 euros mensuales para cada una de sus hijas.

100.000 euros mensuales por divorcio.

Según el relato del futbolista, la Justicia italiana había rechazado previamente esos pedidos y, tras la apelación presentada por la parte demandante, volvió a pronunciarse sobre el caso.

El fallo del 1 de junio y la apelación posterior

En su comunicado, Icardi recordó que el 1 de junio de 2026 la jueza a cargo del proceso había rechazado los reclamos económicos formulados en el expediente. "La jueza el 1 de Junio de 2026 RECHAZÓ esta locura. No conformes con la decisión y las ganas de seguir robándome dinero, se opusieron a esta resolución", escribió el futbolista.

El mensaje expuso la tensión que atraviesa la disputa y la magnitud de los reclamos económicos que formaron parte del proceso judicial.

La decisión de la jueza fue recurrida por la parte demandante, que presentó una apelación con el objetivo de revertir el resultado. Sin embargo, el 27 de julio de 2026 la Justicia italiana volvió a pronunciarse sobre la cuestión. Según la versión comunicada por Icardi, el tribunal declaró inadmisible la apelación presentada por Nara.

"Hoy 27 de Julio de 2026 la decisión de la justicia Italiana fue bien clara: LA DECLARARON INADMISIBLE. Cerrando así todo tipo de reclamos y pedidos", afirmó el futbolista. La resolución, de acuerdo con su interpretación del fallo, cerró el camino a los reclamos económicos incluidos en el expediente.

Los pedidos económicos planteados en el expediente

La documentación judicial a la que tuvo acceso Teleshow expone que Wanda Nara había solicitado una pensión alimenticia de 250.000 euros mensuales.

A ese pedido se sumaban 65.000 euros mensuales para cada una de sus hijas y una pensión compensatoria de 100.000 euros mensuales por el divorcio. El planteo económico se completaba con otros pedidos relacionados con la organización familiar y el cuidado de las menores. Nara solicitó la custodia compartida, pero con residencia principal de las hijas junto a la madre, además del pago del 50% de los gastos extraordinarios relacionados con ellas.

La jueza a cargo del proceso rechazó el 1 de junio la totalidad de los reclamos económicos presentados. En su resolución, consideró inadmisibles las cifras solicitadas tanto para Nara como para sus hijas, además de la pensión compensatoria vinculada con el divorcio.

La parte demandante apeló esa decisión, pero, según la versión de Icardi sobre la resolución del 27 de julio, el tribunal declaró inadmisible la apelación.

Los argumentos de Wanda

La presentación realizada ante la Justicia italiana incluyó argumentos vinculados con la situación personal y profesional de Wanda Nara durante la relación. Nara sostuvo que, si bien ya trabajaba en el mundo del espectáculo en Argentina antes de su relación con Icardi, después de casarse y con el nacimiento de sus hijas debió interrumpir su carrera para dedicarse al cuidado de la familia y acompañar la trayectoria futbolística de su marido.

También remarcó que nunca dejó a sus hijas bajo el cuidado exclusivo de Icardi y que solamente se ausentó durante períodos breves debido a compromisos laborales.

En el expediente, además, refutó la versión de Icardi sobre las causas y el final de la relación. Según su planteo, la ruptura fue consecuencia de una infidelidad del futbolista ocurrida en 2021. Nara sostuvo que, pese a esa situación, la convivencia posterior se mantuvo con el objetivo de proteger a las hijas.

La separación y la decisión de permanecer en Argentina

De acuerdo con la documentación judicial a la que tuvo acceso Teleshow, Wanda Nara comunicó a Mauro Icardi su decisión de separarse y permanecer en Argentina al finalizar las vacaciones de verano de 2024.

En ese contexto, subrayó que fueron sus propias hijas quienes eligieron quedarse con ella en ese país. Ese punto forma parte de la reconstrucción de la situación familiar expuesta en el expediente y se relaciona con el pedido de custodia compartida, aunque con residencia principal de las menores junto a su madre.

La disputa judicial, de esta manera, no se limitó exclusivamente a las cifras económicas. También incluyó la discusión sobre la organización familiar, la residencia de las hijas y los gastos extraordinarios vinculados con su cuidado.

Icardi celebró el resultado y habló del último paso

Luego de comunicar la nueva resolución, Mauro Icardi celebró públicamente el resultado y expresó su satisfacción con el funcionamiento de la Justicia italiana.

"Falta el último paso para la sentencia final de Divorcio. Qué bueno que la justicia italiana funcione. Pero allá por el 2024 me decían loco por presentar todo en Italia", escribió. La frase marcó que, pese a la resolución que declaró inadmisible la apelación, el proceso de divorcio todavía tiene un último paso pendiente antes de alcanzar la sentencia final.

El delantero acompañó su publicación en sus historias de Instagram con emojis de celebración, en una señal de alivio después de una etapa atravesada por el conflicto legal y la exposición mediática.