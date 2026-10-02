"El abuelo": la tierna foto de Ricardo Darín con su nieto Dante que compartió el Chino

Ricardo Darín protagonizó un tierno momento familiar junto a su nieto Dante, una escena que quedó registrada en una fotografía y que posteriormente fue compartida por su hijo, el Chino Darín, a través de las redes sociales.

En la imagen, el reconocido actor aparece sosteniendo en brazos al bebé, de siete meses, mientras lo hacía dormir. Se trata de una escena alejada de los escenarios y las cámaras, en la que Darín aparece en una faceta íntima y familiar, disfrutando de su rol de abuelo junto al integrante más pequeño de la familia.

La fotografía fue publicada por el Chino Darín en sus historias de Instagram. Para acompañarla, eligió una frase breve que sintetizó el momento: "El abuelo". A esa expresión le agregó un emoji de corazón rojo, reforzando el tono afectuoso de la publicación.

La escena generó ternura entre los seguidores del actor y permitió conocer un momento cotidiano de la familia, protagonizado por Darín y el pequeño Dante.

El rol de abuelo, lejos de las cámaras

La fotografía mostró una faceta diferente de Ricardo Darín, protagonista de El Eternauta, al exhibirlo en un contexto familiar y privado. Lejos de los escenarios y de las cámaras, el actor aparece concentrado en una tarea cotidiana: sostener a su nieto mientras lo hace dormir. La imagen pone el foco en ese vínculo familiar y en la relación entre el actor y el integrante más pequeño de la familia.

La publicación del Chino Darín permitió así compartir con sus seguidores una escena sencilla de la vida familiar. Sin necesidad de grandes producciones, la fotografía encontró su atractivo precisamente en la intimidad del momento y en la presencia de Dante en brazos de su abuelo.

El gesto elegido para acompañar la imagen, un corazón rojo, completó el mensaje afectuoso con el que el Chino decidió presentar la escena.

Dante, el integrante más pequeño de la familia

El momento protagonizado por Ricardo Darín se produce en una etapa particularmente significativa para la familia del Chino Darín y Úrsula Corberó, quienes atraviesan un momento de felicidad desde el nacimiento de su hijo Dante, ocurrido el 9 de febrero.

El crecimiento del bebé también comenzó a ocupar un lugar dentro de las publicaciones que sus padres comparten con sus seguidores. A fines de agosto, la actriz española decidió mostrar algunos aspectos de la vida cotidiana de la familia mediante una serie de fotografías publicadas en Instagram.

La publicación permitió conocer distintas escenas protagonizadas por la pareja junto a su hijo y mostró momentos vinculados con el cuidado, los juegos, las comidas y el tiempo compartido.

Corberó acompañó aquel álbum con una expresión que resumió la nueva dinámica familiar: "Full time papis". La frase reflejó el protagonismo que Dante tiene en la vida cotidiana de sus padres y el tiempo que ambos comparten junto al bebé.

Las postales familiares compartidas por Úrsula Corberó

La publicación realizada por Úrsula Corberó a fines de agosto reunió diferentes escenas de la vida familiar. Entre las imágenes apareció Dante durante el baño, sentado de espaldas en una bañera mientras recibía la luz que ingresaba por una ventana.

Las fotografías también mostraron el lado más cariñoso de los artistas, quienes aparecen disfrutando distintos momentos junto al bebé. El Chino Darín tuvo un lugar destacado dentro de la galería. En una de las imágenes apareció durante un desayuno frente a una computadora, mientras sobre la mesa podían verse diferentes elementos: pan, palta, jugo de naranja y café, además de juguetes, un libro para bebés, un pasaporte y auriculares.

La escena permitió observar un momento cotidiano de la pareja junto a su hijo, con objetos propios de una jornada familiar compartida.

La publicación también tuvo una respuesta del Chino Darín, quien dejó un comentario que evidenció cuánto lo había enternecido el contenido compartido por la actriz: "Muy morfable todo".

Una sonrisa y los primeros dientes de Dante

Entre todas las fotografías del álbum, una de las que más llamó la atención fue la última. En ella, Dante apareció en primer plano mientras sonreía y dejaba ver sus primeros dos dientes. La imagen se convirtió en otro registro del crecimiento del bebé y permitió a la actriz compartir con sus seguidores un detalle de esa etapa de su hijo.

La elección de las fotografías construyó una pequeña secuencia de la vida familiar, con diferentes momentos del día y distintas situaciones compartidas entre los padres y el niño.

El álbum incluyó escenas vinculadas con el baño, los juegos, las comidas y el tiempo junto al Chino Darín, mientras que la imagen final puso el foco en Dante y en uno de sus primeros cambios visibles: la aparición de sus dos primeros dientes.

Del álbum familiar al momento entre abuelo y nieto

La fotografía de Ricardo Darín junto a Dante se suma a esa serie de imágenes que permiten conocer distintos momentos de la vida familiar. Mientras Úrsula Corberó había mostrado escenas cotidianas junto al bebé, el Chino Darín ahora eligió compartir una imagen en la que su padre aparece sosteniendo al pequeño.

El contraste entre ambas publicaciones permite recorrer distintos vínculos dentro de la familia: por un lado, el día a día de Dante junto a sus padres y, por otro, el momento íntimo compartido con su abuelo.

En la imagen más reciente, el protagonista es Ricardo Darín en su rol de abuelo, con Dante en brazos y en un momento de descanso. El Chino resumió la escena con apenas dos palabras: "El abuelo", acompañadas por un corazón rojo.