Tiago PZK le respondió a Luck Ra por las críticas a su romance con La Joaqui: "No me considero un traidor"

A días de blanquear su relación en redes sociales y de enfrentar críticas de los usuarios, los cantantes Tiago PZK y La Joaqui aparecieron en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza para emprender un viaje juntos.

La flamante pareja fue abordada por un móvil de Desayuno Americano, donde aseguró que estaba ahí por un viaje de trabajo y no una escapada romántica. Asimismo, ambos ratificaron: "Sí, estamos en pareja".

Entre bromas sobre su naciente vínculo amoroso, Tiago dijo ante las cámaras: "Estamos felizmente casados". Además, aclaró que su relación no es nueva: "La conozco a ella desde hace mucho tiempo".

A la hora de hablar sobre Luck Ra y sus recientes declaraciones, Tiago se mostró indiferente ante la actitud del participante de MasterChef: "Cada uno tiene derecho a hablar y a decir lo que le parece. No me considero un traidor. Cuando ellos cortaron yo estaba en Berlín".

Asimismo, se limitó a opinar sobre la reacción que él tuvo cuando se enteró de su relación: "Yo no puedo opinar de la intimidad de nadie. Es una falta de respeto de la vida de los demás".

Además, fue contundente al confesar que no considera a Luck Ra como su amigo, por lo que tampoco le importa que el cuartetero lo llame "traidor" por su relación con La Joaqui: "La verdad, no me importa. No tengo necesidad de quedar bien con nadie. No me muevo por conveniencia con la gente".

"Le mandé varios mensajes, él no me contestó", confesó sobre su supuesta charla con Luck Ra y supone que "él se lo tomó mal".