Mirtha Legrand presenta una "franca mejoría": los detalles del parte médico

El Sanatorio Mater Dei difundió este miércoles 30 de septiembre un nuevo parte médico sobre el estado de salud de Mirtha Legrand, quien permanece internada desde hace varios días luego de reingresar a la institución por un cuadro de neumopatía.

El comunicado aporta una actualización favorable sobre la evolución de la conductora. Según el documento, Mirtha Legrand se encuentra "muy bien" de la neumopatía que motivó su internación y presenta una "franca mejoría". El parte fue firmado por el Dr. Enrique Echagüe, director médico del Sanatorio Mater Dei, y constituye la actualización difundida este miércoles por la institución acerca de la evolución de la conductora.

La información comunicada por el centro de salud se concentra en su evolución favorable y en las condiciones en las que continúa internada.

Continúa en una habitación común

El parte médico también precisa que Mirtha Legrand continúa internada en una habitación común y acompañada por sus familiares.

El comunicado señala que la conductora está "en una habitación común, acompañada de su familia", y agrega que sus familiares agradecen las muestras permanentes de cariño recibidas durante este período. La referencia a su permanencia en una habitación común forma parte de la información brindada oficialmente por el Sanatorio Mater Dei en esta nueva actualización sobre su estado de salud.

Cuándo se conocerá la próxima actualización

El Sanatorio Mater Dei también informó cuándo podría difundirse una nueva actualización sobre el estado de salud de Mirtha Legrand. El comunicado establece que, de no mediar cambios, el próximo parte médico será enviado el viernes siguiente.

"De no mediar cambios, el viernes próximo enviaremos un nuevo parte médico", indicó el centro de salud. De esta manera, el nuevo comunicado deja establecido que la próxima información oficial sobre la evolución de la conductora se conocerá el viernes, siempre que no se produzcan modificaciones en el cuadro que requieran una actualización previa.

La comunicación de este miércoles 30 de septiembre queda así como la referencia más reciente difundida por el Sanatorio Mater Dei, con una evolución definida en el parte como una "franca mejoría".

Qué significa el término neumopatía

El cuadro por el que Mirtha Legrand fue internada por segunda vez es definido en la información médica como una neumopatía. El término no identifica por sí mismo una enfermedad pulmonar específica. Se trata de una denominación general utilizada en medicina para hacer referencia a las enfermedades que afectan a los pulmones.

Por esta razón, neumopatía no equivale necesariamente a neumonía. El concepto abarca distintas enfermedades y afecciones que pueden comprometer los pulmones.

La Real Academia Española define precisamente la neumopatía como "una enfermedad de los pulmones". Esta definición permite comprender el alcance general del término utilizado en el parte médico: se trata de una denominación que refiere a una enfermedad pulmonar, pero que no determina por sí sola una patología específica.