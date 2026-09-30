"El peor delito que te puedas imaginar": La grave denuncia contra Joaquín Levinton

En las últimas horas trascendió que una expareja de Joaquín Levinton, con quien mantuvo una relación durante cinco años, lo denunció por abuso sexual con acceso carnal, además de violencia física y psicológica.

La mujer, que prefirió preservar su identidad mediáticamente, recurrió en la tarde del lunes a la Comisaría Vecinal 2-B ubicada en el barrio porteño de Recoleta con registros audiovisuales para respaldar su testimonio.

"Durante ese periodo sufrí reiterados hechos de violencia física y psicológica, siendo sometida en numerosas oportunidades a consumir drogas, específicamente cocaína y forzada, a mantener, en esta situación, relaciones sexuales no consentidas, mientras él registraba fílmicamente dichas situaciones en videos, dándome órdenes estrictas e indicándome exactamente qué era lo que tenía que hacer o lo que no tenía que hacer en esas películas", aseguró la mujer de inicial P. ante la Policía.

Además, según el informe policial, denunció: "Exigencias a las que yo accedía y hacía caso debido a que me encontraba enamorada de él. Cuando intentaba oponerme, él me insultaba severamente gritándome: 'Dale, hija de puta'".

"Asimismo, en una oportunidad, cuya fecha exacta no recuerdo, mientras nos encontramos en un encuentro con múltiples mujeres donde se realizaban orgías, intenté retirarme del lugar, pero él me lo impidió, tomándome fuertemente del cuello con intenciones de ahorcarme, logrando zafarme y escapar de la vivienda, siendo esa la ocasión en que ejerció violencia física directa sobre mi cuello, aunque sistemáticamente obstruía mis salidas de esa propiedad cuando manifestaba mi voluntad de no querer estar ahí", agregó la mujer de casi 40 años.

"Tras padecer cinco años de múltiples agresiones verbales, psicológicas, que afectaron gravemente mi salud mental, efectué una denuncia penal", explicó, refiriéndose a la denuncia que realizó en el año 2022, a dos años de terminar su vínculo con Levinton.

Al leer el documento en LAM (América), aclararon que la ex pareja del artista retiró aquella denuncia al tiempo, luego de que Levinton se enterara y le pidiera que lo hiciera.

Sin embargo, a cuatro años de aquel hecho, P. encontró fotos y videos de sus padecimientos durante la relación, lo que reactivó su sufrimiento y la llevó a volver a acudir a la Justicia.

"Le envié dicho material, advirtiéndole que procedería a denunciarlo formalmente, ante lo cual él optó por bloquearme de sus canales de comunicación, encontrándome al día de la fecha decidida a impulsar la acción de denunciarlo", continuó la mujer.

Al aire del programa emitieron un audio de la mujer, en el que pidió: "Por favor no se me tiren todos los haters encima, solamente muestro dar mi testimonio de lo que pasó. No busco ensuciar ni dañar la imagen de nadie que no se lo merezca. Pero es una persona que todo el mundo lo quiere y no saben lo que es, es un monstruo. Y me da mucha impotencia que la gente lo quiera cuando no saben ese costado, que nadie se lo imagina pero existe".

En el programa explicaron que la denunciante se encuentra muy asustada y que teme que la situación pueda traerle consecuencias en su trabajo. La mujer se siente sola frente a su entorno familiar, ya que, si bien tiene pareja y algunos familiares que la acompañan, otros no estaban de acuerdo con que avanzara con la denuncia.

Además, tendría miedo de no ser creída debido al cariño y la popularidad que Joaquín Levinton tiene entre sus allegados.

También contaron que la denunciante habló de otros episodios que decidió mantener en reserva y que se tratarían de hechos de extrema gravedad pero que aún no se anima a hacer públicos.

Sin entrar en mayores detalles, Karina Iavícoli, quien habló con P., los describió como "el peor delito que te puedas imaginar".