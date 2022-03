El comentario de Wanda Nara a una seguidora que bromeó con 'robarle el marido'

Lejos de que quedara en el olvido el escándalo que protagonizaron Wanda Nara y Mauro Icardi tras la infidelidad del futbolista con Eugenia “la China” Suárez, la empresaria le puso humor a un particular comentario que le hicieron llegar a las redes.

En el posteo se ve a una usuaria riéndose de una frase que tiene como protagonista a la mamá de Francesca e Isabella (frutos de su relación con Icardi): “Terminen con la estupidez de la 'robamaridos'. Si los maridos se pudieran robar, se lo robaríamos a Wanda Nara, no al tuyo, Mabel”, rezaba el posteo que publicó con un “claro, Mabel” y un emoji de una carita riéndose.

Lejos de dejarlo pasar Wanda (que también tiene a Valentino, Benedicto y Constantino con Maxi López) recogió el guante y respondió, sin filtro: “Del, sigan probando trancu”, lanzó, dando que hablar con sus palabras, a las que les agregó unas divertidas caritas.

WANDA NARA LE REVELÓ A YANINA LATORRE QUE DECUBRIÍ “LIKES” DE ICARDI A OTRAS DOS FAMOSAS

“Mauro cardi le habría encontrado a Wanda mensajes de alguien importante del fútbol –no voy a decir el nombre- hablándole y ella le habría contestado. No era nada grave porque no pasó nada. Esta persona no es jugador de fútbol”, comenzó diciendo la panelista de LAM en vivo.

“A raíz de esto, Icardi, un pendejo de 27/28 años empezó a tirotear a la China, le reaccionaba a las historias, le ponía emojis de fueguitos y caritas. Pero Wanda me dio dos nombres más (a las que Icardi también les habría reaccionado en las redes) que no voy a decir porque se lo juré, pero son dos famosas y hasta más lindas que la China”, agregó.

Y cerró: “Estas dos chicas tuvieron más códigos porque son del medio y la conocen a Wanda. La única que le siguió el juego y le contestó a Icardi fue la China”.