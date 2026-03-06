Sospechas en Gran Hermano: aseguran que Andrea del Boca tendría un "guionista" que la asesora

El reality Gran Hermano "Generación dorada" volvió a quedar envuelto en un nuevo episodio de polémica. Esta vez, el centro de la controversia es Andrea del Boca, una de las participantes de la actual edición del programa, luego de que surgieran versiones que señalan que la actriz podría estar recibiendo información del exterior para orientar su estrategia dentro de la casa.

Las sospechas fueron expuestas públicamente por periodistas y conductores de televisión, quienes afirmaron que algunos comportamientos de Del Boca despertaron dudas entre la audiencia y analistas del formato. La hipótesis principal sostiene que la actriz contaría con la asistencia indirecta de alguien vinculado a la producción que le transmitiría indicaciones sobre el desarrollo del juego.

Las especulaciones comenzaron a circular cuando seguidores del programa detectaron una situación que se repitió en varias oportunidades: Andrea del Boca hablaba con una almohada y relataba en voz alta estrategias y lecturas sobre la dinámica de la casa.

Ese comportamiento fue interpretado por algunos observadores como una señal de que la participante podría estar recibiendo información que luego verbaliza como parte de su estrategia de juego.

Las observaciones que despertaron sospechas

El tema comenzó a tomar mayor visibilidad cuando fue abordado en programas de televisión que analizan la actualidad del reality. Allí se planteó que ciertos gestos y comentarios de Del Boca no parecían surgir únicamente de la convivencia cotidiana entre los participantes.

Durante una emisión del ciclo DDM (América TV), la conductora Mariana Fabbiani se refirió a la situación y señaló que el comportamiento de la actriz llamó la atención de quienes siguen el programa.

"Andrea habla con una almohada y le cuenta estrategias que nos hace dar cuenta que recibe información", opinó Fabbiani al analizar el desempeño de la participante dentro del juego.

La observación instaló la idea de que esos monólogos podrían ser una forma indirecta de procesar o transmitir información estratégica dentro del reality.

La denuncia del supuesto "guionista"

La controversia se profundizó cuando el periodista y panelista Guido Záffora fue más allá en sus afirmaciones. Durante su intervención, planteó la existencia de una persona que actuaría como "guionista" y que tendría la función de orientar a la actriz.

Según Záffora, se trataría de un individuo que actuaría como "topo" dentro del programa, transmitiendo advertencias o sugerencias para modificar su estrategia.

El panelista describió ese supuesto rol de la siguiente manera:

Existiría un "topo" identificado como guionista.

Esa persona aconsejaría a Andrea del Boca dentro del reality.

Le transmitiría advertencias sobre su posición en el juego.

También le indicaría cómo estructurar su discurso frente a los demás participantes.

Záffora explicó que, según esa versión, el supuesto asesor le daría indicaciones como:

"Guarda Andrea que estás perdiendo poder".

"Guarda que te están sacando la cocina".

Además, sostuvo que la actriz tendría "una persona que le está delineando cómo es el discurso", y agregó que "los demás se dan cuenta".

Estas declaraciones alimentaron la controversia en torno al reality, especialmente entre quienes analizan la dinámica del programa y el comportamiento de los participantes.

La posición de Andrea del Boca dentro de la casa

Más allá de las versiones sobre una posible asistencia externa, lo cierto es que la situación de Andrea del Boca dentro de la casa atraviesa un momento complejo en términos de convivencia.

Según se explicó en los análisis sobre el reality, la posición de la actriz no es del todo favorable, ya que mantiene conflictos con algunos de los demás participantes. Las tensiones se concentran principalmente en cuestiones relacionadas con la organización de la vida cotidiana dentro del programa. Entre los principales focos de discusión aparecen:

El manejo de la comida dentro de la casa.

El control y la autoridad sobre la cocina.

El orden y la limpieza de los espacios compartidos.

Estos puntos han generado roces con otros integrantes del reality, lo que habría derivado en antipatías y tensiones dentro del grupo.

En ese contexto, algunos analistas del programa interpretan que la actriz podría estar intentando reorganizar su estrategia de convivencia y liderazgo, especialmente en áreas clave como la cocina, que suele convertirse en un espacio central de poder dentro del juego.