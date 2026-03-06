Susana Giménez reapareció en traje de baño para una publicidad y sorprendió a todos

La figura de Susana Giménez volvió a captar la atención del ambiente artístico y de las redes sociales tras difundirse imágenes de un rodaje publicitario en el que la conductora aparece con un particular look en traje de baño. El material, registrado durante una extensa jornada de grabación que superó las 11 horas de trabajo, se realizó en una casona ubicada en San Isidro y comenzó a circular a partir de filtraciones en redes sociales.

Las imágenes corresponden a un back de producción publicitaria que, según se desprende de los registros del rodaje, forma parte de una estrategia de posicionamiento de marca que se desarrolla fuera del formato tradicional de un programa de televisión. La aparición de la diva en ese contexto no solo despertó comentarios por su estilo y presencia escénica, sino también por el momento profesional y personal que atraviesa.

A sus 82 años, Giménez se mantiene activa en proyectos vinculados al mercado publicitario mientras redefine su relación con la televisión abierta, un terreno en el que su figura marcó durante décadas el pulso del prime time argentino.

Un mes en Madrid y un tratamiento intensivo de bienestar

La jornada de grabación llega poco después de que Susana Giménez concluyera un periodo de vacaciones en España, donde permaneció durante aproximadamente un mes en Madrid. Durante esa estadía, la conductora se sometió a un tratamiento de bienestar físico en una clínica exclusiva de la capital española.

El programa consistió en un proceso intensivo que incluyó sesiones diarias durante un mes, utilizando una máquina de última tecnología diseñada para reducir dolor articular y muscular. La información sobre este procedimiento fue comentada públicamente por Yanina Latorre en su programa SQP (América).

Según lo detallado en ese espacio televisivo, el tratamiento no tuvo un objetivo estético, sino que estuvo orientado al bienestar físico, particularmente para aliviar molestias vinculadas a una cirugía de caderas.

Si bien en Argentina existen alternativas para el tratamiento del dolor, Giménez optó por realizar el procedimiento en Madrid debido a la exclusividad y notoriedad de la propuesta, que se ha convertido en un punto de interés entre figuras públicas que buscan resultados rápidos y efectivos.

Un mes marcado por decisiones estratégicas

El recorrido reciente de Susana Giménez dentro de la industria del entretenimiento puede resumirse en tres movimientos concretos que definieron su agenda en el último mes:

Realización de tratamientos de última tecnología en España.

Participación en contenidos publicitarios de larga duración.

Declinación —al menos por ahora— de nuevas ofertas para regresar al prime time de Telefe.

Este conjunto de decisiones marca una reconfiguración de prioridades profesionales, donde el cuidado de la salud y la administración selectiva de proyectos adquieren un papel central.

En el caso de figuras de alto perfil mediático, el estado físico y la performance personal suelen influir directamente en la disponibilidad de contratos y compromisos laborales. En ese marco, el tratamiento realizado en España forma parte de una estrategia de cuidado que impacta también en la dimensión profesional.

El impacto mediático de su transformación

El regreso de la conductora a la Argentina generó un fuerte revuelo en el ambiente artístico. Su presencia pública durante la celebración de su cumpleaños número 82 fue uno de los momentos que despertó mayor interés en redes sociales y en la cobertura de la prensa.

La atención se centró especialmente en los cambios físicos que mostró tras el tratamiento realizado en Madrid, lo que alimentó una conversación pública sobre el acceso a tratamientos de bienestar exclusivos dentro del mundo de las celebridades.

El caso volvió a colocar en primer plano un fenómeno cada vez más visible en la industria del espectáculo: el crecimiento de los tratamientos de bienestar no invasivos entre figuras públicas que buscan mantener su salud física y al mismo tiempo preservar una imagen mediática destacada.

Reencuentro entre figuras del espectáculo

Tras regresar al país, Susana Giménez retomó también su agenda social y se reunió con amigos del mundo artístico. Uno de esos encuentros quedó documentado en sus propias redes sociales durante una cena en la casa de Marley, donde el conductor mostró una nueva faceta como asador.

La reunión convocó a diversas figuras del entretenimiento y reunió en un entorno doméstico a Susana Giménez, Marley, Ricardo Montaner, Soledad Pastorutti y Elizabeth Vernaci.

El encuentro permitió un intercambio informal entre artistas de diferentes ámbitos del espectáculo. Durante la velada, Ricardo Montaner expresó públicamente su reconocimiento hacia la conductora.

"Amada Susana, has tenido que ver con momentos importantísimos de mi carrera, tenés un lugar en mi corazón y el de mi familia. Y tú lo sabes", afirmó el músico, recordando la presencia de Giménez en momentos decisivos de su trayectoria artística.

Montaner también extendió ese reconocimiento al "gran pueblo argentino", resaltando el papel que la conductora ha tenido en la construcción de una figura mediática de alcance regional.

Por su parte, Susana evocó una anécdota compartida con Montaner, reforzando la complicidad construida a lo largo de años de circulación dentro de la industria del entretenimiento.

La reunión tuvo además un dato particular: Soledad Pastorutti viajó especialmente desde Arequito para asistir, un gesto que refleja la importancia simbólica que estos encuentros mantienen dentro del calendario social del sector.

Una figura que sigue marcando agenda

Entre rodajes publicitarios, tratamientos de bienestar y encuentros con referentes del espectáculo, el presente de Susana Giménez muestra una etapa marcada por la gestión selectiva de su actividad profesional.

La circulación de las imágenes del rodaje en San Isidro y el interés generado por su tratamiento en Madrid reflejan cómo la figura de la conductora continúa ocupando un lugar central en la conversación mediática, incluso fuera del formato televisivo que durante décadas definió su carrera.

