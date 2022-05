El contundente mensaje de María Becerra tras los rumores de romance entre la China y su ex, Rusherking

María Becerra y Rusherking fueron una de las parejas más queridas de la música urbana. En diciembre del año pasado, después de que publicara furiosos tuits y dejara de seguirlo en redes, la intérprete de “Mienteme” decidió ponerle punto final a las especulaciones y confirmó el final de la relación. “Lamento haber actuado impulsivamente desde mi dolor. Quiero aclarar que @rusherkingg y yo no somos más pareja, y que todo lo que haya que resolver lo resolveremos en privado. Les agradezco su preocupación!” (SIC), escribió la artista en ese momento.

Pasaron los meses, pero las heridas entre los ex no cicatrizan. El tema es que en las últimas horas empezó a circular la versión que indica que el joven estaría comenzando un romance con la China Suarez. No es la primera vez que se da esta información, pero esta vez es distinto. Según contó el periodista Daniel Gómez Rinaldi, estuvieron cenando juntos en el restaurante Enero, en la zona de la Costanera.

A partir de la noticia, María Becerra compartió un mensaje en el que se puede sentir el dolor que le provoca enterarse que su ex habría comenzado una nueva relación. “Me encuentro en el piso”, escribió la cantante argentina en su cuenta personal de Twitter a la que claro no le faltaron los mensajes de apoyo y críticas tanto para la China Suárez, como para Rusherking.

Por un lado, lo que creen que hizo referencia a Hasta los dientes, su flamante videoclip que desde el primer minuto generó una gran repercusión. Por otro, que ese es su estado anímico al enterarse de que su expareja ya dio vuelta la página y las posibilidades de volver se esfuman. Hasta el momento, María no hizo ninguna aclaración.

El tuit de María Becerra

Según contaron en varias entrevistas, Becerra y Rusheking se conocieron en un campamento de música. “El escenario era de una película romántica. A mí me gustaba e incluso le conté a mis amigas. En la última noche me tomé unas copas y lo encaré”, dice ella entre risas en un video que comparten en YouTube.

“Esa noche me tocó la espalda y me dijo que le encantaba mi acento cordobés. A lo que yo le contesté que yo no era de Córdoba sino de Santiago del Estero y me di vuelta”, agregó él. Después de ese desencuentro mantuvieron el contacto por redes sociales. Rusher recuerda que, a los días, le respondió a una historia por Instagram y, poco a poco, empezaron a hablar.

Antes de convertirse en la cantante argentina más escuchada del planeta, María Becerra era una youtuber cuyos divertidos videos generaban millones de visualizaciones. Todavía no había canciones, sino desopilantes secuencias en las que se afeitaba la cara con espuma o bañaba a su gato. Pero su verdadera pasión estaba en la música, y las plataformas empezaron a conocer otra faceta de la artista. Lo que no cambió es la magnitud del alcance de sus canciones, que se contaron por millones y no parece tener freno. Y ese camino desembocó en la reciente nominación al Grammy Latino.

“Sería un gran logro para mí si pudiera mantener mi carrera así, trabajando de forma independiente”, destacó la artista que empezó de la misma manera, cuando solo tenía 12 y la red social que se imponía era Facebook. El monólogo en forma de parodia duraba unos 5 minutos y fue visto, sí, por más de un millón de veces en solo cuestión de horas. Y en ese sentido proyectó su futuro: “Sé que llega un punto en el que es muy difícil pagar todos los gastos, porque los videos, todo, lo pago yo. Pero mi objetivo sería tener mi propia compañía discográfica. Eso sería increíble”.