El desgarrador mensaje de la exnovia de Gaspi: "Dolor, presión y vacío en el pecho"

Juli Savioli se mostró devastada tras la muerte de su expareja Gaspi, el youtuber argentino que murió en el choque entre helicópteros en Río de Janeiro.

En la noche de este domingo, la joven influencer se mostró desde la cama y contó cuánto le cuesta asimilar la triste noticia. "No tengo palabras, no las encuentro. Me cuesta pensar que es real", escribió.

"Tengo dolor, presión y vacío en el pecho", dijo sobre sus sensaciones. Y aseguró: "Solo sé que te guardo en mi corazón (...) Te aprecio y abrazo con el alma, estés donde estés".

A modo de cierre, hizo una promesa. "Te transformaré en mi motor". "Te agradezco de por vida", concluyó.

Minutos antes de que se confirmara que Gaspi era una de las víctimas fatales del accidente, la influencer había manifestado su angustia. "Gente, por favor, me están llegando un montón de mensajes. Hasta me hablaron de Crónica. Me enteré recién. Por favor. Alguien sabe si esto es real. ¿Está confirmado?", escribió sobre una imagen donde aparecía llorando.

Los youtubers mantuvieron una relación que se hizo pública en 2022, luego de que el influencer le propusiera ser su novia durante uno de sus shows. Aunque solían mostrarse muy unidos en las redes sociales, terminaron su vínculo en abril del año siguiente.