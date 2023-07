El día en que Joaquín Galán se peleó con Lucía por una insólita razón

Joaquín Galán es miembro de Pimpinela, uno de los dúos más emblemáticos de la música argentina. El grupo recolectó miles de fanáticos con su estilo que utiliza la teatralidad para contar historias de amor. El intérprete cumple hoy 68 años y el grupo sigue vigente, pero una pelea con Lucía, su hermana, estuvo a punto de truncar su progreso.

Aunque más de una vez se creyó que eran mellizos, los hermanos Galán tienen edades distintas. Joaquín, el mayor, nació el 21 de julio de 1955, mientras que Lucía lo hizo seis años más tarde, el 23 de mayo de 1961.

Joaquín inició su carrera en el mundo artístico lejos de su familiar: “Karmaba” y “Luna de Cristal” fueron los primeros conjuntos de los que formó parte y que tenían como objetivo llevar a cabo covers de bandas de la talla de The Beatles o los Bee Gees. Ya a principios de la década del '80, decidió unir su talento con el de su joven pariente para cantar en tándem. Los hermanos ya pasaron por quince países en su última gira. (Foto: @duopimpinela)

Si bien la pareja cuenta con una trayectoria artística que ya acumula más de cuatro décadas de éxitos, el final casi se precipita de manera insólita. En el marco de una entrevista televisiva con el programa “Los Mammones”, los hermanos fueron los invitados estelares y explicaron los entretelones de una pelea que duró poco más de dos semanas.

Joaquín Galán cumple 68 años: el curioso puntaje que desató un conflicto entre los hermanos

En 2013, Joaquín fue convocado por la producción del ciclo Tu cara me suena para ser jurado y Lucía tomó el rol de participante. La actriz se puso en la piel de Jesse y Joy para hacer el tema “Corre”, pero al artista no le gustó nada su interpretación y le colocó un 4. “¡No soy rencorosa, pero me acuerdo completamente! Realmente estuvimos quince días sin hablar, no hace falta recordar el momento espantoso”, sentenció ella.

Curiosamente, el compositor aseguró que él la había impulsado a llevar a cabo el sencillo del dúo mexicano: “Estuvo sin comunicarse conmigo porque es jorobada, pero se merecía ese cuatro. Pero lo peor es que yo le insistí en que hiciera la canción”. La cantante, además, explicó que se había tomado con mucha seriedad aquella performance para el reality,

“Había encontrado la misma camisa de tela que tenía Jesse, todo igual, hasta aprendí a tocarla en la guitarra. No me gustó lo que hizo, pero me lo tuve que aguantar”, aseguró Lucía. Sin embargo, argumentó que el hecho de que tengan una relación de parentesco conspiró a favor de que el duelo se vuelva uno de los más prolíficos del país.

Joaquín Galán cumple 68 años: de la terapia profesional a la vigencia del dúo

“Si no fuéramos hermanos no creo que hubiera durado tanto. El lazo fraternal ha hecho que peleas y discusiones pasaran sin profundizarse tanto. Tuvimos un par de diferencias en estos años y hasta fuimos a un terapeuta profesional”, afirmó la artista, que también integra el panel de la edición uruguaya del reality “La Voz”. Joaquín le puso un 4 a su hermana, que se enojó y no le quiso hablar. (Foto: La Tercera)

“Pimpinela”, de todas formas, continúa lanzando videoclips de sus grandes hits: en abril, presentaron la filmación de “Lloro”, que lo tiene a Benjamín Vicuña como protagonista junto a la propia Galán. Allí, incluso, varios se sorprendieron debido a las escenas en las que el actor y la intérprete se besan apasionadamente.

A su vez, Lucía y Joaquín están realizando la “Gira 40 Aniversario”, en conmemoración a la cantidad de años del dúo: ya recorrieron quince naciones y finalizarán el tour en España en el mes de octubre. El cumpleaños del cantante los encuentra en un momento más que especial, pero igual de unidos que siempre.