El conductor y figura de la radio y la televisión Guido Kaczka compartió un profundo mensaje de despedida tras la muerte de su mamá, una pérdida que lo llevó a expresar públicamente el dolor que atraviesa y a reflexionar sobre las enseñanzas que recibió de ella a lo largo de su vida.

La noticia fue comunicada por el propio conductor durante la emisión de su programa radial No está todo dicho, que se transmite por La 100, donde explicó los motivos por los que había tenido una presencia intermitente durante los últimos días. Con la voz atravesada por la emoción, contó que había estado acompañando a su madre durante el proceso de su enfermedad.

"Todos estos días yo venía de manera intermitente porque estaba acompañando a mi mamá con su enfermedad", explicó este lunes al aire.

Tal como pudo conocer TN Show, la mamá de Guido murió el sábado. Posteriormente, la familia se reunió para realizar el velatorio y el posterior entierro en La Tablada.

En su relato, el conductor no solamente comunicó la pérdida, sino que también permitió conocer parte de las horas previas al fallecimiento y las emociones que experimentó mientras acompañaba a su familia en ese momento.

Una de las frases más significativas de su intervención estuvo relacionada con el aprendizaje que recibió de su madre y que, según expresó, continúa acompañándolo. "Mi mamá me enseñó un montón de cosas. Yo aprendí un montón de cosas. Pero acá sigo, aprendiendo con ustedes", manifestó.

Las horas previas y la impotencia frente a una situación inevitable

Durante su intervención radial, Kaczka recordó cómo fueron los últimos días y explicó que permaneció junto a su mamá mientras atravesaba la enfermedad.

"Y estaba acompañando a mi mamá con su enfermedad y falleció antes de ayer. Así que, bueno, ayer estuve con la familia", contó, al referirse a lo ocurrido y al encuentro familiar posterior a la muerte. Uno de los momentos más difíciles de su reflexión estuvo relacionado con la espera en el Hospital Italiano, donde enfrentó una situación que describió a partir de una contradicción emocional: conocer que algo podía suceder y, al mismo tiempo, desear profundamente que no ocurriera.

"Mientras esperaba en el Hospital Italiano lo que ya sabíamos... Lo que no querés que pase, pero sí querés que no sufra más la persona que vos querés", expresó. Sus palabras reflejaron la complejidad de acompañar a una persona querida durante una enfermedad, especialmente cuando existe la posibilidad de un desenlace que nadie desea, pero frente al cual también aparece el deseo de que termine el sufrimiento.

En ese contexto, Guido habló de la impotencia que sintió al comprender que, pese a la voluntad de hacer todo lo posible, había circunstancias que no podía modificar.

"Sentís que no podés cambiar las cosas. Más los que creemos que hacemos un montón de cosas. O que tenemos un carácter en el que podemos conseguir todo y te das cuenta que no es así", reflexionó. La frase sintetizó uno de los aspectos centrales de su mensaje: la dificultad de aceptar los límites personales frente a situaciones que escapan a cualquier posibilidad de control.

El conductor reconoció que incluso quienes están acostumbrados a enfrentar dificultades con determinación pueden encontrarse ante circunstancias en las que sus esfuerzos no alcanzan para cambiar el resultado.

Lionel Messi y una comparación que le permitió encontrar alivio

En medio de su reflexión sobre la pérdida, Kaczka hizo referencia a Lionel Messi y explicó que pensar en el futbolista argentino y en su relación con su padre le permitió encontrar cierto alivio emocional. El conductor contó que esa comparación apareció mientras intentaba comprender que existen situaciones inevitables, incluso para personas que cuentan con grandes capacidades o que están acostumbradas a conseguir aquello que se proponen.

"Me ayudó otra vez, como nos pasa a todos los argentinos, Messi. Porque pensé en él y en su papá. Y pensaba, Messi tampoco pudo hacer que su papá no se muera. Y algo de eso me aliviaba", explicó. La referencia a Messi surgió como una manera de poner en perspectiva la imposibilidad de evitar determinadas pérdidas. Para Guido, pensar en alguien reconocido por sus capacidades y sus logros le permitió comprender que existen experiencias humanas frente a las cuales nadie tiene el poder de cambiar el desenlace.

A partir de esa idea, el conductor profundizó su reflexión sobre la aceptación, las derrotas personales y la necesidad de aprender a convivir con aquello que no se puede modificar.

Su relato tomó entonces un tono más introspectivo y estuvo acompañado por la lectura de un texto que encontró mientras miraba su celular. Kaczka decidió compartir algunos fragmentos al aire, vinculados con la aceptación de las dificultades y la construcción del camino personal en el presente.

Un texto sobre las derrotas, la fortaleza y el aprendizaje

En otro tramo de su intervención, Guido leyó palabras que lo llevaron a reflexionar sobre la importancia de aceptar las derrotas y comprender que el futuro no siempre puede anticiparse.

"Y uno empieza a aceptar sus derrotas. Con la cabeza alta. Y los ojos abiertos. Y uno aprende a construir todos sus caminos en el hoy. Porque el terreno de mañana es demasiado inseguro para planes", expresó. El fragmento acompañó el sentido de sus propias palabras, especialmente después de describir la experiencia de esperar en el hospital y enfrentarse a una situación que no podía cambiar.

La reflexión también estuvo vinculada con la fortaleza personal y con la posibilidad de descubrir capacidades que aparecen precisamente cuando las circunstancias obligan a atravesar momentos difíciles. En ese sentido, continuó leyendo: "Y uno aprende... Que realmente puede aguantar. Que uno realmente es fuerte. Que uno realmente vale. Y uno aprende y aprende. Y cada día uno aprende".

El mensaje puso el acento en el aprendizaje que puede surgir de las experiencias dolorosas y en la necesidad de seguir adelante, incluso cuando las circunstancias personales obligan a aceptar situaciones difíciles.

La lectura permitió que el conductor compartiera con sus oyentes una reflexión que trascendió la noticia de la muerte de su madre. A través de esas palabras, expresó parte de lo que estaba atravesando y encontró una manera de poner en palabras sentimientos relacionados con el amor, la pérdida, la fortaleza y la aceptación.

"Mi mamá me enseñó un montón de cosas": el mensaje final de Guido

Hacia el cierre de su intervención, Kaczka volvió a centrar sus palabras en la figura de su mamá y en el legado personal que le dejó.

Lejos de limitarse a hablar del dolor por la pérdida, el conductor eligió destacar las enseñanzas que recibió de ella y la manera en que esas experiencias continúan formando parte de su vida. "Mi mamá me enseñó un montón de cosas. Yo aprendí un montón de cosas. Pero sigo acá aprendiendo con ustedes", expresó.

La frase, pronunciada durante su programa radial, resumió el sentido de toda su reflexión: la importancia de reconocer lo aprendido junto a una persona querida y la posibilidad de continuar incorporando enseñanzas incluso en medio de una experiencia dolorosa.

El mensaje también estuvo dirigido a quienes lo acompañan diariamente desde la radio, con quienes compartió una situación profundamente personal y las emociones que le provocó la muerte de su madre.

Así, Guido Kaczka convirtió su regreso al micrófono en un espacio de despedida y reflexión. Recordó los días en los que acompañó a su mamá durante la enfermedad, la espera en el Hospital Italiano, la reunión con su familia después del fallecimiento y la impotencia de comprender que no siempre es posible cambiar las cosas.

También encontró en una reflexión sobre Lionel Messi y en un texto leído al aire algunas herramientas para expresar lo que estaba sintiendo.

Su despedida quedó sintetizada en una frase que volvió a repetir como reconocimiento a su madre: "Mi mamá me enseñó un montón de cosas". Un mensaje atravesado por el dolor, pero también por el agradecimiento hacia todo lo que aprendió junto a ella.