Florencia de la V tomó el micrófono en medio de la emisión de este viernes de Los Profesionales con Flor y anunció, frente a cámaras y sin previo aviso para sus compañeros, que el ciclo de El Nueve llegará a su fin el 31 de enero de 2027. La revelación dejó al panel en estado de desconcierto: nadie del equipo sabía.

La conductora explicó que la noticia le llegó pocas horas antes, durante una reunión con las autoridades del canal. "Hoy cuando me junté con la gente del canal me comunicó que el 31 de enero terminan los profesionales", dijo De la V al aire, visiblemente afectada. Contó que el momento lo encontró en medio de conversaciones internas sobre las vacaciones de fin de año: quién se iba cuándo, cómo se iba a cubrir el programa durante ese período. En ese contexto cotidiano cayó la noticia.

Según relató la conductora, tenía la intención de hablarle al equipo antes de que se enteraran de otra manera, aunque admitió que no había encontrado el momento apropiado. "La verdad que no sé si encontraba el momento para decirles, para comentarles", reconoció.

Mientras De la V desarrollaba el anuncio en cámara, los integrantes del panel que estaban esta tarde (en su totalidad está integrado por Fernando Cerolini, Fabián Medina Flores, Damián Rojo, Ana Laura Román, Andrea Taboada, Naiara Vecchio, el cronista Eduardo Abella y el locutor Claudio "Ruso" Paulovich), la escuchaba en silencio. Fue Damián Rojo quien verbalizó lo que todos estaban procesando: "Nos estamos enterando ahora", dijo entre risas nerviosas. La conductora no lo podía creer. "Ah, yo pensé que habían hablado. Yo pensé que te habían dicho. Ay, perdón", respondió, y aclaró que creyó haber avisado a su productora con anterioridad.

El momento quedó como uno de los más crudos de la temporada televisiva: un equipo de trabajo enterándose del final de su programa en vivo, frente a las cámaras y al público que los sigue a diario.

De la V atribuyó la decisión a los cambios de estructura que atraviesa El Nueve tras la compra del canal por parte de Mandarina. "Mandarina viene acá con un montón de proyectos y de productos nuevos", señaló, y dijo que, aunque nadie le especificó exactamente qué ocupará la franja horaria de la tarde, calcula que la productora ocupará ese espacio con sus propios contenidos a partir de febrero. "Son los cambios de la televisión", resumió la conductora, con un tono que intentaba hacer pasar lo ocurrido por algo esperable, aunque su voz decía otra cosa.

"Hasta el 31 de enero lo vamos a dar absolutamente todo"

A pesar del golpe, De la V fue enfática respecto a cómo el equipo afrontará las semanas que quedan. "Soy consciente de que hasta el 31 de enero lo vamos a dar absolutamente todo, como debe ser", afirmó, y agradeció al público por la recepción que tuvo el ciclo desde su debut, en marzo de 2025. "Para mí es un placer haber vuelto a esta pantalla y siempre otro placer más, particularmente para mí personal, es entrar a sus hogares", expresó.

Según contó, De la V tiene contrato con el canal hasta el 31 de diciembre de 2027 en ese horario, por lo que su vínculo con El Nueve no se rompe con el cierre del programa. Sin embargo, reconoció que aún no sabe qué rol tendrá dentro de la grilla a partir de febrero. "Ahora tengo que ver qué pasa conmigo, con el canal, qué vamos a hacer", dijo, y adelantó que se reunirá con las autoridades para definir su situación contractual.

Antes de cerrar el programa, De la V mencionó que tiene proyectos personales en carpeta, aunque prefirió no adelantar detalles. "Se lo voy a contar a su debido tiempo, pero no me quiero apresurar absolutamente a nada. Todo lo que tenga que decidir va a ser con absoluta calma, como fue siempre", aseguró.

Los profesionales de siempre debutó el 24 de marzo de 2025 con una diferencia respecto a versiones anteriores del formato: la producción quedó directamente en manos de El Nueve, mientras que en años previos el ciclo era producido por Jotax. Desde su estreno, el programa atravesó cambios de horario y recortes de duración. El programa se despedirá de la pantalla de El Nueve tras casi dos años al aire en la nueva gestión.

