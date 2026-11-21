Marta Fort tuvo su primera salida de soltera y eligió una noche de cumbia en Pacheco junto a varios de sus compañeros de "MasterChef Celebrity". La influencer, que atraviesa el final de su romance con Juan Manuel Ramírez, apareció en las últimas horas en varios videos sobre el escenario.

Según se conoció en las últimas horas, en las redes aparecieron varios videos en los que se la ve sobre el escenario, moviéndose al ritmo de las canciones de Mala Fama. Marta llegó al lugar junto a varios de sus compañeros del reality de Telefe, con quienes se disfrutó de una noche muy divertida y a pura cumbia.

En uno de los videos, la influencer aparece sobre el escenario bailando y abrazándose con Mala Fama, entre risas y gestos de sorpresa, mientras el público la mira y algunos filman con los celulares. En un tramo, los dos se abrazan con fuerza y ella sonríe, mientras las luces de colores recorren el lugar.

La hija de Ricardo Fort también se sacó fotos con algunas personas que se acercaron a saludarla. Después, se retiró del lugar con la China Ansa, Juli Poggio, Luck Ra, Pablo Migliore y otros participantes del ciclo conducido por Wanda Nara, y la salida quedó como una postal grupal del elenco del reality fuera del estudio.

Para Marta, la noche en la bailanta fue una gran distracción en medio de un momento sensible. El miércoles 18 de noviembre, Marta anunció en Instagram que terminó su relación con Juan Manuel Ramírez, un joven uruguayo de 28 años con quien hizo pública la relación meses atrás y que llegó a su vida a través de una convocatoria de un programa de streaming. En ese comunicado escribió: "Mi vida y exposición es mucha información para inseguros".

La relación duró unos cinco meses y, tras la ruptura, ambos tuvieron un fuerte entredicho. Mientras tanto, Marta sigue en carrera en "MasterChef Celebrity", el ciclo de Telefe en el que comparte grabaciones con los mismos compañeros que la acompañaron en la bailanta.