El doloroso gesto de Mauro Icardi con su hija Isabella en su cumpleaños

Este martes 27 de octubre, Isabella Icardi, la hija menor de Wanda Nara y Mauro Icardi, cumple 10 años y su mamá decidió homenajearla con una emotiva publicación en las redes sociales. Sin embargo, entre las tiernas postales familiares y las profundas declaraciones de amor de la conductora, hubo un detalle que llamó la atención: la ausencia del futbolista, que hasta el momento no la saludó públicamente por su cumpleaños.

Para celebrar esta fecha especial, Wanda Nara compartió una serie de fotografías que recorren diferentes etapas de la vida de Isabella. La primera imagen fue especialmente conmovedora: una postal de la nena recién nacida, tomada en una camilla del hospital de Milán, que la mediática acompañó con un mensaje cargado de amor.

"Hace 10 años, nacía en Milán Isabella, mi 5ta hija. No conozco ni voy a conocer un amor más grande que este. Gracias por ser la nena más dulce y buena. Deseo que siempre seas así de feliz. Te ama mucho, tu mamá", escribió la actual conductora de MasterChef Celebrity, el ciclo de Telefe.

Pero el recorrido por los recuerdos no terminó allí. La empresaria también publicó una fotografía de su embarazo y otra imagen de sus cinco hijos cuando eran chicos, reunidos para recibir a Isabella en casa y darle la bienvenida a la más pequeña de la familia.

"Y ellos que te esperaban ansiosos en casa para recibirte, para que llegaras a convertirte en la más chiquita de esta banda tan unida. Para ser tu lugar seguro, tus cómplices y tus guardianes. Para acompañarte, y cuidarte, en cada país, en cada colegio y en cada paso de tu vida. Para siempre el mejor ejemplo para vos", expresó.

La dedicatoria continuó con otras palabras que reflejaron el lugar especial que ocupa Isabella entre sus hermanos. "Isi, sos nuestro todo. Llegaste para complementarnos y llenarnos de un amor todavía más grande. Siempre vas a ser nuestra pequeña, la más consentida, la más mimada y protegida. Porque hay algo que nunca va a cambiar: todos nosotros daríamos la vida por vos", agregó.

Mientras las publicaciones de Wanda estuvieron marcadas por la emoción, la falta de un saludo público de Mauro Icardi no pasó inadvertida. En medio del conflicto familiar que mantiene enfrentados a la expareja desde hace tiempo, ahora la expectativa está puesta en saber si el delantero le dedicará unas palabras a su hija en este día tan especial.

Hace apenas unos días, el futbolista había hablado del tiempo que siente que está perdiendo con sus hijas debido a las trabas legales que, según su postura, dificultan el vínculo y la posibilidad de compartir más momentos con ellas, incluso durante las vacaciones en el exterior.

Así, el décimo cumpleaños de Isabella quedó atravesado por los emotivos mensajes de su mamá y una ausencia que volvió a poner el foco sobre el conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi.