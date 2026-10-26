Facundo y Candela Arizaga publicaron su primera foto juntos tras levantarse la perimetral

La modelo Candela Arizaga publicó la primera foto con su pareja, el sindicalista Facundo Moyano, tras confirmarse el cese de la perimetral dispuesta por la justicia luego del confuso episodio ocurrido el pasado 4 de agosto en el marco de la causa por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad.

La joven compartió una foto mostrándose muy cariñosa con su novio y festejó el reciente fallo de la Justicia con un impactante mensaje en sus redes.

A través de sus historias, la pareja lució abrazada a puro amor. La misma es una de las primeras imágenes que comparten desde que trascendió que la perimetral fue finalizada. "Es una cuestión mediática porque soy yo, hay gente que sufre violencia de género de verdad. Quiero que se conozca la cara de las víctimas y victimarios de verdad. Acá no hay violencia de género real", expuso el ex diputado a la salida de la audiencia.

En ese sentido, la influencer escribió un mensaje reflexivo que fue interpretado como una respuesta a la información que los medios replicaban: "El tiempo pone todo en su lugar; la verdad siempre encuentra su camino y el amor, cuando es verdadero, sabe esperar".