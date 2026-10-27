Telefe eliminó una escena de "Los Simpson" sobre las Islas Malvinas y desató el enojo

La señal televisiva Telefe eliminó una escena de "Los Simpson" que hacía referencia a las Islas Malvinas, una decisión que despertó el enojo de los televidentes argentinos seguidores de la popular serie animada estadounidense. El fragmento pertenecía al episodio "El heredero de Burns", estrenado en 1994, y contenía una mención directa al conflicto por las islas, en referencia a la guerra de 1982.

La modificación fue advertida durante la emisión del último sábado, cuando el canal transmitía el decimoctavo capítulo de la quinta temporada de la producción. Según constató la Agencia Noticias Argentinas, el extracto en cuestión no apareció en la versión difundida por la señal, pese a que formaba parte de la secuencia original del episodio.

La decisión adquirió especial repercusión debido al contexto actual de tensión entre Argentina y Reino Unido, en medio del anuncio de sanciones económicas. En ese escenario, la ausencia de una referencia a las Malvinas dentro de una serie que lleva décadas formando parte de la programación televisiva generó cuestionamientos entre los espectadores.

El fragmento eliminado no constituía el eje central de la historia del capítulo, pero incluía una frase explícita del payaso Krusty sobre la toma de las islas. La referencia aparecía dentro de un programa televisivo repetido que se utilizaba como recurso narrativo para explicar la ausencia del personaje de la pantalla en vivo.

Telefe recortó una escena de Los Simpson sobre las Islas Malvinas. Curioso, NO? 👀 https://t.co/rnM2gIFMMI \— INDIGNADO (@indignadoxd) October 26, 2026

Qué ocurre en "El heredero de Burns"

El capítulo "El heredero de Burns", correspondiente a 1994, desarrolla una historia en la que el multimillonario Montgomery Burns busca a una persona que pueda convertirse en su heredero. Finalmente, el empresario de Springfield elige a Bart Simpson, a quien prácticamente secuestra para obligarlo a vivir en su lujosa mansión.

La trama gira en torno a los intentos de Burns por conquistar al niño y alejarlo de su familia. Para lograrlo, el multimillonario contrata al payaso Krusty, uno de los personajes más reconocidos de la serie, con la intención de que su presencia contribuya a convencer a Bart de permanecer en la mansión.

En una de las escenas, Krusty aparece por sorpresa con una pizza y explica que en la televisión están difundiendo un capítulo antiguo para justificar su ausencia en vivo. Es precisamente durante esa secuencia cuando aparece la referencia a las Islas Malvinas que Telefe habría quitado de su emisión.

En la pantalla se muestra el programa repetido del payaso, quien interrumpe el contenido para comunicar una noticia que sorprende por su referencia geográfica y política. La frase, pronunciada en el marco del humor característico de la serie, alude directamente a la ocupación de las islas.

"Niños, no se alarmen, pero tomaron las islas Malvinas, que quedan cerca de la costa de Argentina", dice Krusty en el fragmento original.

La mención constituye el punto central de la controversia que se generó tras la emisión del sábado. La frase conecta una situación ficticia de la serie con un episodio histórico de relevancia para Argentina y explica por qué la ausencia del fragmento llamó la atención de quienes conocen el capítulo.

Una referencia de 1994 sobre el conflicto de 1982

La escena que quedó fuera de la emisión televisiva fue realizada para un capítulo estrenado hace 32 años y contiene una alusión al conflicto bélico de 1982 por las Islas Malvinas. Aunque aparece de manera breve dentro de una secuencia secundaria, la referencia resulta directa y explícita.

La frase de Krusty presenta la noticia de la toma de las islas como un anuncio dirigido a los niños que miran su programa. El personaje intenta transmitir el mensaje con un tono que combina sorpresa y humor, al tiempo que incorpora una referencia a la ubicación de las Malvinas respecto de la costa argentina.

En el contexto narrativo del episodio, el anuncio forma parte del programa repetido que permite explicar por qué Krusty no está transmitiendo en vivo. Sin embargo, la relevancia de las palabras pronunciadas por el payaso excede esa función dentro de la historia para convertirse en el motivo principal de la polémica que surgió tras la emisión de Telefe.

La eliminación del fragmento volvió a poner en circulación una escena antigua de "Los Simpson" y reavivó el interés por la forma en que la serie abordó, desde el humor, una cuestión vinculada con la historia argentina.

La referencia también adquiere otro significado por el momento en que se produjo la modificación. El contexto de tensión entre Argentina y Reino Unido, asociado al anuncio de sanciones económicas, aparece señalado como un elemento que rodea la controversia, aunque la información difundida no detalla los motivos por los cuales la señal decidió retirar el pasaje.

La eliminación del fragmento provocó el enojo de los televidentes

La ausencia de la escena generó malestar entre los seguidores argentinos de "Los Simpson", que advirtieron que el capítulo emitido por Telefe no incluía el anuncio de Krusty sobre las Islas Malvinas.

El episodio despertó cuestionamientos porque la modificación afectó una referencia que, aunque breve, forma parte de la versión original de la producción animada. La frase pronunciada por el payaso es uno de los elementos más reconocibles del fragmento y su desaparición se convirtió en el centro de las reacciones de los televidentes.

Según la información consignada, la eliminación ocurrió durante la emisión del último sábado, cuando se transmitió el decimoctavo capítulo de la quinta temporada. La escena original mostraba el anuncio sobre la toma de las islas dentro de un programa repetido de Krusty, utilizado como explicación narrativa de su ausencia en vivo.

El enojo de los espectadores se produjo, además, en un momento en que la cuestión Malvinas vuelve a quedar vinculada con las relaciones entre Argentina y Reino Unido por el anuncio de sanciones económicas. La coincidencia temporal contribuyó a que la decisión televisiva adquiriera repercusión entre los seguidores de la serie.