VIDEO: Messi apareció en la publicidad de la nueva película de Spider-Man

El astro de la Selección argentina, Lionel Messi, volvió a captar la atención del público, esta vez fuera de una cancha de fútbol, al participar en uno de los spots promocionales de la nueva película "Spider-Man: Un nuevo día", compartiendo escena con el actor Tom Holland, quien interpreta nuevamente a Peter Parker.

La participación del futbolista argentino lo muestra en un registro diferente al habitual, incorporándose a una historia de ficción ambientada en Nueva York, ciudad donde transcurre la vida del reconocido superhéroe de Marvel.

El breve clip, concebido como una pieza promocional de la película, tuvo una amplia repercusión en las redes sociales y mostró a Messi desenvolviéndose dentro del universo del personaje creado por Marvel.

Un encuentro en un bar de Nueva York

La escena comienza con Lionel Messi ingresando a un bar de Nueva York, donde se encuentra Tom Holland mientras mantiene una conversación telefónica. Al advertir la presencia del futbolista argentino, el actor interrumpe inmediatamente la llamada, sorprendido por encontrarse frente a una de las máximas figuras del fútbol mundial.

En ese momento se desarrolla un breve diálogo entre ambos. "Vos sos Messi. ¿Estás buscando a Spider-Man?", pregunta Holland, visiblemente nervioso por la inesperada aparición del capitán de la Selección argentina. Ante esa consulta, Messi responde únicamente con un "sí", dando paso a la secuencia principal del spot promocional.

"Spiderman":

Por la participación de Lionel Messi en un video para #SpiderManBrandNewDay pic.twitter.com/RH9apEte5Y — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) June 30, 2026

La transformación de Peter Parker

Luego del intercambio entre ambos personajes, Tom Holland abandona momentáneamente la escena y reaparece convertido en Spider-Man. Es entonces cuando el superhéroe toma al futbolista por la espalda y comienza a desplazarse con él por el aire utilizando sus característicos poderes, recorriendo el cielo de Nueva York.

La escena combina el universo cinematográfico del personaje con la figura de Lionel Messi, en una producción que busca promocionar el estreno de la nueva película del superhéroe y que generó un fuerte impacto entre los seguidores tanto del fútbol como del cine.

La llegada de "Spider-Man: Un nuevo día"

El spot promocional acompaña el lanzamiento internacional de "Spider-Man: Un nuevo día", la cuarta película en solitario del personaje dentro del universo cinematográfico de Marvel.

El estreno está previsto para fines de julio, dando continuidad a la historia presentada en la película anterior, "Spider-Man: Sin regreso a casa".

Esa producción marcó un importante éxito comercial y reunió en pantalla a diferentes versiones de Peter Parker pertenecientes al multiverso. Según la información difundida, aquella película obtuvo una recaudación superior a 1.900 millones de dólares, convirtiéndose en un fenómeno entre los seguidores del personaje.

Además, reunió nuevamente a actores que anteriormente interpretaron a Spider-Man, entre ellos Tobey Maguire y Andrew Garfield. También incorporó la participación de reconocidos villanos pertenecientes a distintas etapas de la saga, como Duende Verde y Doctor Octopus.

La historia de la nueva película

La trama de "Spider-Man: Un nuevo día" transcurre cuatro años después de los acontecimientos narrados en "Spider-Man: Sin regreso a casa".

En esta nueva etapa, Peter Parker intenta sobrevivir prácticamente en soledad luego de haber tenido que borrar los recuerdos de sus seres queridos para salvarles la vida. Como consecuencia de esa decisión, el personaje permanece en el anonimato mientras combate el crimen en una Nueva York que desconoce su verdadera identidad.

Aunque todavía no fue revelado el villano al que deberá enfrentar, se sabe que la ciudad atraviesa una violenta ola de delincuencia, situación que llevará a Spider-Man a enfrentarse, según se anticipa, a una de las amenazas más importantes de su historia. La información difundida señala además que su ADN sufrirá una transformación, circunstancia que lo llevará a recurrir a Bruce Banner en busca de ayuda.