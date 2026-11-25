La periodista Luciana Geuna protagonizó una de las despedidas más emotivas de MasterChef Celebrity Argentina al convertirse en la séptima eliminada del certamen. La participante no pudo superar el mano a mano final frente a Julieta Poggio durante la gala de eliminación correspondiente a la semana 8 y terminó despidiéndose de las cocinas del programa entre lágrimas y con visibles dificultades para expresar sus sentimientos.

La eliminación llegó después de varios días complicados para Geuna, quien había regresado al reality apenas una jornada antes, luego de permanecer ausente por motivos personales. Sin embargo, su reaparición no estuvo acompañada por una recuperación en el rendimiento culinario y tampoco logró revertir la racha negativa que arrastraba desde su regreso.

El ciclo conducido por Wanda Nara volvió a reunir a los participantes que llevaban el delantal negro en una prueba que exigió conocimientos técnicos y capacidad para resolver una preparación a partir de un ingrediente obligatorio. La competencia avanzó con distintas devoluciones del jurado y terminó concentrando toda la tensión en cuatro participantes: Geuna, Poggio, Pablo Migliore y Grego Rossello.

Finalmente, después de la evaluación de los platos y de la deliberación de los especialistas, la periodista debió abandonar el programa.

Un desafío de alto nivel con un fondo oscuro de carne

La gala comenzó con una prueba que puso a los participantes frente a una preparación de elaboración prolongada. Quienes tenían delantal negro encontraron en sus estaciones un fondo oscuro de carne, una preparación que requiere más de 48 horas de cocción con huesos y carne y que debían utilizar obligatoriamente como base para elaborar un plato de creación libre.

Con un tiempo disponible de 60 minutos, cada concursante tuvo que diseñar una propuesta propia y demostrar cómo podía incorporar ese fondo de cocción a una preparación diferente.

La exigencia del desafío permitió observar distintas alternativas gastronómicas y dio lugar a platos que recibieron evaluaciones favorables por parte del jurado.

Los mejores resultados de la noche correspondieron a tres participantes que consiguieron asegurarse la continuidad en el certamen:

Martín Campilongo, conocido como Campi: presentó un tomahawk grillado acompañado con papas al horno.

Edith Hermida: elaboró un goulash con paetzel.

Pablo Giralt: presentó lomos con papas fondant, salsa de echalote y pimienta.

Las tres propuestas convencieron al jurado y sus autores obtuvieron el pase directo a la siguiente semana de competencia.

Las primeras devoluciones y el aumento de la tensión

Después de definir a los participantes que habían conseguido los mejores resultados, el jurado convocó a Luck Ra, Rocío Robles y Elizabeth Vernaci para señalarles los aspectos que debían mejorar en sus preparaciones.

Aunque recibieron observaciones sobre sus platos, los tres pudieron continuar en el programa, por lo que la atención se trasladó hacia el grupo de concursantes que todavía permanecía en riesgo. Fue entonces cuando Germán Martitegui, Damián Betular y Maru Botana llamaron al frente a Luciana Geuna, Julieta Poggio, Pablo Migliore y Grego Rossello.

Los tres integrantes del jurado anunciaron que entre esos cuatro participantes se encontraba la persona, o incluso las dos personas, que debían abandonar el certamen durante esa noche.

La posibilidad de una doble eliminación incrementó la incertidumbre dentro del estudio. El temor tenía un antecedente inmediato: durante la semana anterior no se había producido ninguna salida, por lo que existía la posibilidad de que la producción resolviera la situación con una eliminación doble. En ese contexto, cada devolución adquirió una importancia particular, especialmente para quienes todavía debían defender sus preparaciones frente a los especialistas.

El risotto de Geuna no logró convencer al jurado

La preparación presentada por Luciana Geuna fue un risotto de hongos con ojo de bife desmechado, un plato que no consiguió alcanzar el resultado esperado y recibió varias observaciones durante la degustación.

Damián Betular fue uno de los primeros en cuestionar la presentación de la carne. Al observar el corte, lanzó una pregunta que dejó en evidencia sus dudas sobre la elaboración: "¿Está cortado con cuchillo o con los dientes?". Posteriormente, el pastelero profundizó sus críticas y consideró que "la carne no aportó mucho", además de señalar que al plato le faltaban hongos.

Germán Martitegui también encontró problemas en la preparación y apuntó directamente a la cocción del arroz, al considerar que estaba demasiado al dente y que necesitaba más tiempo de cocción.

Las observaciones dejaron a Geuna en una posición complicada frente al jurado, que no encontró en su risotto los resultados necesarios para garantizarle la continuidad. Del otro lado, Julieta Poggio presentó una preparación diferente: sorrentinos de ricota y hongos a la crema, cocinados directamente en el fondo de cocción que había sido entregado como ingrediente obligatorio para el desafío.

La propuesta de la ex participante de Gran Hermano tampoco estuvo libre de cuestionamientos. Maru Botana le recomendó realizar los sorrentinos "con menos pollerita", mientras que Betular aprovechó la devolución para explicar la diferencia entre las pastas al brodo y las pastas con salsa.

Sin embargo, a pesar de las observaciones técnicas, el plato de Poggio consiguió superar al de Geuna en la evaluación final.

El mano a mano definitivo y la decisión del jurado

Una vez analizadas las preparaciones, Martitegui comenzó a reducir el grupo de participantes que permanecían en riesgo. Primero comunicó que Pablo Migliore y Grego Rossello podían abandonar la zona de peligro, dejando el enfrentamiento definitivo entre las dos mujeres.

De esa manera, la resolución de la gala quedó concentrada en Luciana Geuna y Julieta Poggio, quienes debieron esperar la decisión del jurado después de la comparación de sus respectivos platos.

Tras la deliberación, el veredicto fue definitivo: Luciana Geuna debía abandonar las cocinas de MasterChef Celebrity. La periodista no había logrado revertir las dificultades que venía arrastrando desde su regreso y terminó perdiendo el duelo culinario que definió su continuidad en la competencia.

En el momento de la despedida, Martitegui intentó transmitirle tranquilidad y destacó que el resultado de esa noche no debía opacar sus capacidades en la cocina.

"Estoy seguro de que el risotto de tu casa es mucho más rico del que te salió hoy. Te tenés que ir con la frente en alto", le expresó el chef. Betular también tuvo palabras de reconocimiento hacia la participante. Valoró su profesionalismo y le pidió que se preparara para regresar en el repechaje, dejando abierta la posibilidad de que pueda volver a competir.

Por su parte, Maru Botana eligió una despedida centrada en el vínculo personal que habían construido durante el programa. "Gracias por estar acá y por dejarnos conocerte, y gracias por ser la periodista que sos", manifestó.

Las palabras de Luciana Geuna entre lágrimas

La salida estuvo marcada por la emoción. Frente a Wanda Nara, el jurado y sus compañeros, Geuna tuvo dificultades para pronunciar sus primeras palabras y necesitó unos instantes para poder expresarse.

"Me cuesta un poco hablar. Pero valoro mucho el haberme animado. Nunca dudé y lo disfruté mucho", alcanzó a decir entre lágrimas. Luego profundizó sobre lo que había significado su participación en el programa y destacó la experiencia que le dejó formar parte de la competencia.

"Estar en este programa es muy nutritivo en todos los sentidos. Y haber estado acá es algo que agradezco mucho", agregó.

También dedicó unas palabras de afecto a su marido y a sus hijos, a quienes les envió un saludo especial desde las cocinas del reality. Sus declaraciones reflejaron la importancia que le había asignado a la experiencia, más allá del resultado de la competencia. Aunque la eliminación significó el final de su recorrido en esta edición, la periodista expresó su agradecimiento por haberse animado a participar y por todo lo vivido durante su paso por el ciclo.