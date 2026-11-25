Puerto Rico volvió a celebrar una victoria en el escenario internacional de Miss Universo. Jennifer Barreto se convirtió en la ganadora de la edición 2026 y le otorgó a su país su sexta corona en la historia del certamen, un resultado que amplía el recorrido de la isla en uno de los concursos de belleza de mayor trayectoria.

La gala correspondiente a la 75.ª edición se realizó el martes 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, ubicado en San Juan. Allí, Barreto se impuso ante otras 115 candidatas y recibió el título de manos de Fátima Bosch, quien había obtenido la corona de Miss Universo en 2025.

La definición ubicó a cinco representantes en los primeros puestos. República Dominicana, con Melissa Núñez, alcanzó el segundo lugar y fue reconocida como Primera Finalista. Venezuela, representada por Clara Vegas, quedó tercera y obtuvo el título de Segunda Finalista. La cuarta posición correspondió a Filipinas, con Bea Millan-Windorski, como Tercera Finalista, mientras que Georgia Waddington, de Nueva Zelanda, completó el grupo de las cinco mejores al ocupar el quinto puesto como Cuarta Finalista.

El resultado confirmó el triunfo de la representante local ante un escenario que reunió a candidatas de distintos países y que tuvo como instancia decisiva la elección entre cinco finalistas.

Música, pasarela y selección de las semifinalistas

La ceremonia comenzó con una presentación musical a cargo de La India, Denise Quiñones y Didi Romero. Mientras las artistas interpretaban sus canciones sobre el escenario, las 116 candidatas realizaron su entrada ante el público, dando inicio a una gala que avanzó mediante distintas etapas de selección.

Una vez concluida la presentación inicial, la organización anunció el Top 30, integrado por las representantes que continuaron en competencia. Entre los países que consiguieron clasificar estuvieron Perú, México, Colombia, Chile, Filipinas, Venezuela y Puerto Rico.

Las candidatas seleccionadas participaron luego en el desfile en traje de baño, una de las instancias previas a la elección de las 12 semifinalistas. Esta etapa permitió reducir nuevamente el grupo de participantes y avanzar hacia la definición de las posiciones más importantes.

Posteriormente, el Top 12 regresó a la pasarela para el desfile en vestidos de noche. Durante ese segmento, el coro infantil Little Sister interpretó la canción "That's What Friends Are For", de Dionne Warwick, en una presentación que acompañó el desarrollo de la competencia.

Más adelante llegó el anuncio del Top 5, que quedó conformado por las representantes de Filipinas, Nueva Zelanda, Venezuela, República Dominicana y Puerto Rico. Las cinco candidatas avanzaron entonces hacia la instancia final, en la que debieron responder preguntas sobre diferentes cuestiones sociales y contemporáneas.

Las preguntas que definieron la última instancia

La ronda de preguntas fue uno de los momentos centrales de la definición. Las finalistas respondieron interrogantes relacionados con el papel que debe desempeñar Miss Universo en la sociedad, el valor de las mujeres, la autenticidad, la participación juvenil y los desafíos que plantea la inteligencia artificial.

La última pregunta fue la misma para las cinco participantes y estuvo orientada al liderazgo en el contexto actual: "¿Qué es lo que más necesita el mundo de sus líderes en este momento?"

Con esa interrogante concluyó el tramo de preguntas de la competencia, antes de conocerse el resultado que consagró a Jennifer Barreto como Miss Universo 2026. La representante de Puerto Rico se quedó con el primer puesto, mientras que Melissa Núñez, Clara Vegas, Bea Millan-Windorski y Georgia Waddington completaron las cinco posiciones principales.

La ceremonia también reservó un espacio para reconocer la historia del concurso mediante un encuentro de reinas de distintas generaciones. En ese segmento, Fátima Bosch apareció junto a Sheynnis Palacios, Zuleyka Rivera, Alicia Machado y Victoria Kjær Theilvig, en un homenaje que reunió a figuras vinculadas con diferentes etapas de Miss Universo.

El recorrido de Puerto Rico hasta sus seis coronas

La consagración de Jennifer Barreto incorporó un nuevo nombre a la lista de ganadoras puertorriqueñas y elevó a seis la cantidad de títulos obtenidos por el país. Antes de la edición de 2026, Puerto Rico acumulaba cinco coronas, conseguidas a lo largo de más de tres décadas.

La primera victoria llegó en 1970, cuando Marisol Malaret se convirtió en la primera puertorriqueña en ganar Miss Universo. Quince años después, en 1985, Deborah Carthy-Deu consiguió el segundo título para la isla.

La tercera corona fue obtenida por Dayanara Torres en 1993, mientras que Denise Quiñones alcanzó el cuarto triunfo en 2001. Posteriormente, Zuleyka Rivera ganó el certamen en 2006 y sumó la quinta corona al historial puertorriqueño.

La lista de campeonas queda integrada, por lo tanto, por:

Marisol Malaret: ganadora en 1970.

Deborah Carthy-Deu: ganadora en 1985.

Dayanara Torres: ganadora en 1993.

Denise Quiñones: ganadora en 2001.

Zuleyka Rivera: ganadora en 2006.

Jennifer Barreto: ganadora en 2026.

Con la victoria de Barreto, Puerto Rico alcanzó su sexto título y conservó el tercer lugar entre los países con más coronas en la historia de Miss Universo. En ese registro, Estados Unidos ocupa la primera posición, con nueve victorias, mientras que Venezuela se encuentra en el segundo puesto, con siete.