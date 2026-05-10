"El Eternauta" brilló en los Premios Platino 2026 y consagró una histórica noche para la Argentina

La Argentina vivió una de sus noches más destacadas en la historia reciente de los Premios Platino gracias al impacto internacional de El Eternauta, la adaptación de la histórica historieta creada por Héctor G. Oesterheld y Francisco Solano López, que se convirtió en la gran ganadora de la ceremonia realizada este sábado 9 de mayo en la Riviera Maya mexicana.

La miniserie dirigida por Bruno Stagnaro cerró la gala con un total de ocho premios, tres de ellos obtenidos durante la ceremonia principal en el Teatro Gran Tlachco: mejor miniserie o teleserie, mejor dirección y mejor actor para Ricardo Darín. El reconocimiento consolidó el fenómeno internacional de la producción argentina para Netflix y posicionó nuevamente a la ficción nacional en el centro de la industria audiovisual iberoamericana.

Una gala rodeada de naturaleza y lujo

La décimo tercera edición de los Premios Platino se realizó en el Teatro Gran Tlachco, ubicado dentro de los complejos hoteleros XCaret, en plena Riviera Maya. El entorno natural marcó el tono visual de toda la ceremonia. Iguanas, coatíes, mapaches y monos convivían en medio de una selva atravesada por altas temperaturas, humedad persistente y una escenografía monumental que integró cascadas de agua y referencias constantes a la naturaleza.

Para llegar a la alfombra roja, los invitados debían atravesar una estructura similar a un fuerte militar y luego un museo de arte azteca antes de ingresar al espacio principal de la gala.

La ceremonia fue conducida por el colombiano Carlos Torres y la española Cayetana Guillén Cuervo, rodeados de las banderas de todos los países iberoamericanos.

Entre los artistas argentinos presentes estuvieron Griselda Siciliani, Guillermo Francella, Dolores Fonzi, Andrea Pietra, Camila Plaate y Juan Minujín. La apertura musical estuvo a cargo de María Becerra, quien interpretó la canción "Alguien que nunca existió".

El dominio absoluto de "El Eternauta"

La gran figura de la noche fue sin discusión El Eternauta, que reafirmó el reconocimiento internacional alcanzado desde su estreno. A los cinco premios obtenidos previamente el jueves, la serie sumó durante la gala principal tres de las categorías más importantes:

Mejor Miniserie o Teleserie

Mejor Dirección , para Bruno Stagnaro

, para Bruno Stagnaro Mejor Actor, para Ricardo Darín

La producción también obtuvo reconocimientos técnicos y actorales que ampliaron todavía más su dominio dentro del apartado televisivo. Entre los premios adicionales recibidos por la serie aparecen:

Mejor actriz de reparto : Andrea Pietra

: Andrea Pietra Mejor actor de reparto : César Troncoso

: César Troncoso Mejor montaje : Alejandro Brodersohn y Alejandro Parysow

: Alejandro Brodersohn y Alejandro Parysow Mejor música original : Federico Jusid

: Federico Jusid Mejores efectos especiales: Ezequiel Rossi, Pablo Accame e Ignacio Pol

Durante uno de los momentos más destacados de la noche, Andrea Pietra recibió el premio por Ricardo Darín y destacó públicamente el trabajo de su compañero de elenco y de teatro, con quien comparte desde hace diez años la obra "Escenas de la vida conyugal".

La actriz elogió no solo el trabajo artístico de Darín, sino también su rol como líder dentro del equipo de trabajo. Por su parte, Bruno Stagnaro mantuvo un tono sobrio en su discurso de agradecimiento y dedicó palabras a su familia, sus amigos, el equipo de producción y a los creadores originales de la historieta, Oesterheld y Solano López.

El éxito internacional de la serie dejó además instalada una expectativa concreta alrededor de la segunda parte de la producción, que todavía no comenzó a grabarse.

El homenaje a Guillermo Francella

Otro de los momentos más emotivos de la ceremonia fue la entrega del Premio Platino de Honor a Guillermo Francella. El reconocimiento fue presentado por Enrique Cerezo, presidente de los Premios Platino y también presidente del Atlético de Madrid.

Antes de subir al escenario se proyectó un compilado con imágenes de películas y series protagonizadas por Francella, lo que provocó una ovación de pie por parte del público presente.

Visiblemente emocionado, el actor pidió: "Siéntense". Luego pronunció un discurso centrado en el valor de la trayectoria y la pasión por el trabajo artístico.

Guillermo Francella

"El honor no se busca, no se persigue. Soy el resultado de muchos encuentros: familia, amigos, el público... Y si algo me hizo sostener fue la pasión, que no garantiza el éxito, pero le da sentido al camino", expresó.

Todos los ganadores de los Premios Platino 2026

En el rubro cine, la película brasileña O agente secreto fue una de las producciones más reconocidas de la noche.

Entre los principales premios se destacaron:

Mejor película de ficción : O agente secreto

: O agente secreto Mejor dirección : Kleber Mendonça Filho

: Kleber Mendonça Filho Mejor actor : Wagner Moura

: Wagner Moura Mejor actriz: Blanca Soroa

También fueron distinguidas producciones como:

Sorda

La cena

Sirat

Belén

Apocalipse nos Trópicos

Olivia & Las Nubes

En el apartado televisivo, además del dominio de El Eternauta, la brasileña Beleza Fatal obtuvo el premio a mejor serie de larga duración, mientras que Paulina Gaitán fue reconocida como mejor actriz en miniserie o teleserie por "Las muertas".

La edición 2026 de los Premios Platino terminó así marcada por el protagonismo argentino, el impacto internacional de El Eternauta y una ceremonia que convirtió a la producción de Bruno Stagnaro en uno de los grandes hitos audiovisuales del año en Iberoamérica.