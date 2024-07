El inesperado comentario de CFK a Rosemblat por su noviazgo con Lali

A 50 años de la muerte de Juan Domingo Perón, el streamer Pedro Rosemblat mantuvo una extensa charla con Cristina Kirchner en la que conversaron sobre el legado del líder justicialista. Sin embargo, no todo fue revisionismo histórico, ya que la expresidenta aprovechó para hacer un comentario inesperado sobre el romance del entrevistador con Lali Espósito.

“¿Cómo estás?”, preguntó Pepe al comienzo de este ida y vuelta. Al escucharlo, la dirigente política no dudó en comparar su presente con el del conductor, quien cada día se muestra más enamorado de la diva pop. “Vos estás mejor que yo, me parece, ¿no? El amor, digo... ¡El amor!”, exclamó ella con una sonrisa.

Al cierre de este diálogo peronista, Cristina enumeró algunos vínculos que fueron importantes para la patria: “En el siglo XIX fueron Juan Manuel de Rosas y Encarnación Ezcurra, en el siglo pasado fueron Perón y Evita, y ahora se nos dio a mí y a Néstor (Kirchner). No sé si viene otra pareja, no la estoy viendo”. Y, entre risas, añadió: “Alguna otra parejita en ciernes... ¿Pedro y Lali? ¡Te maté! ¡Touché!”. “¡Yo no puedo seguir! ¡Quedé turuleco! Venía bien”, le respondió el conductor un poco sorprendido.

Curiosamente, la semana pasada, la cantante le había hecho un guiño a la exmandataria en un posteo en el que apareció con una taza que decía: “Anotá, Pedro”, la cómica frase que Cristina le dijo a Rosemblat durante un acto el año pasado en la reedición del libro Después del derrumbe. Conversaciones de Torcuato Di Tella y Néstor Kirchner.