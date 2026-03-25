El insólito apodo que le pusieron a Emilia Mernes tras el supuesto chat con un jugador

La figura de Emilia Mernes atraviesa uno de sus momentos más expuestos en el plano mediático, en medio de una creciente campaña de desprestigio en redes sociales. El foco de la polémica se intensificó tras su distanciamiento de Tini Stoessel, un vínculo que hasta hace poco formaba parte del entorno artístico cercano.

En los últimos días, el conflicto sumó un nuevo capítulo cuando varias mujeres de jugadores de la Selección argentina dejaron de seguirla en Instagram, lo que disparó especulaciones entre los usuarios y alimentó versiones sobre tensiones en ese círculo.

El escenario se volvió aún más complejo luego de que el periodista Ángel De Brito deslizara públicamente la existencia de un supuesto chat entre la cantante y un campeón del mundo, sin brindar mayores precisiones. A partir de esa insinuación, las redes sociales reaccionaron de manera inmediata, amplificando el tema.

El apodo viral y la ola de críticas

En ese contexto, surgió un fenómeno que marcó el pulso del debate digital: usuarios comenzaron a referirse a la artista con un apodo despectivo, llamándola "Envidia Mernes", una etiqueta que rápidamente se viralizó.

La repercusión tuvo un impacto directo en sus plataformas, especialmente en su cuenta de Instagram, donde el nivel de críticas se incrementó de forma notable. En su último posteo —en el que se mostraba disfrutando de un viaje a Japón— se acumularon mensajes con tono negativo, entre ellos:

"Sos la Ángela Aguilar de Argentina"

"Me gustaría defenderte, pero no te dejás"

"Al final sos una Tatiana"

Estas expresiones reflejan el clima adverso que se instaló en torno a la artista, en un proceso donde las redes sociales funcionan como amplificadoras de versiones, opiniones y cuestionamientos.

Hasta el momento, Emilia Mernes no emitió ningún comunicado ni salió a responder públicamente, lo que contribuye a que la controversia continúe creciendo sin una versión oficial de su parte.

Versiones cruzadas y un conflicto sin aclaraciones

El origen de la polémica se sostiene sobre una serie de versiones no confirmadas, entre ellas la existencia del supuesto chat con un futbolista de la Selección. La falta de detalles concretos no impidió que el tema escalara, sino que, por el contrario, generó un terreno fértil para la especulación.

En paralelo, el dato sobre el distanciamiento con Tini Stoessel y el comportamiento de las parejas de los jugadores —que dejaron de seguirla— fueron interpretados por los usuarios como señales de un conflicto más amplio, aunque sin confirmación directa.

Este entramado de indicios, comentarios y reacciones configura un escenario donde la figura pública de la cantante queda expuesta a una narrativa construida en gran medida desde las redes.

Nuevas críticas por exigencias en un show

A la controversia digital se sumó en las últimas horas un nuevo episodio, vinculado al detrás de escena de sus presentaciones. Un productor uruguayo, identificado como Nicolás Wasiluk, relató una experiencia personal que volvió a colocar a la artista en el centro de la discusión.

Según su testimonio, contrató a Emilia Mernes hace seis años para una presentación en un boliche en Paysandú, pero el show no se concretó. De acuerdo con su versión, el equipo de la cantante le informó la noche anterior que no podría asistir debido a problemas de salud.

Wasiluk señaló que, si bien consideró válido el argumento, sufrió una pérdida económica significativa, ya que había realizado una fuerte inversión para el evento.

Además, el productor aportó un dato que se viralizó rápidamente: afirmó que la artista había solicitado 40 toallas negras para su camarín, distribuidas de la siguiente manera:

20 toallas chicas

20 toallas medianas

El propio Wasiluk expresó su sorpresa ante este pedido y sostuvo: "Ahí me di cuenta de que era una chica especial, porque no es la primera que he traído. Nunca más".

Una imagen pública en tensión

La sucesión de episodios —desde el conflicto con figuras del entorno artístico y deportivo, hasta las críticas por supuestas exigencias en shows— configura un escenario complejo para Emilia Mernes, donde su imagen pública se encuentra bajo fuerte escrutinio.

La combinación de versiones mediáticas, reacciones en redes y testimonios del ámbito profesional alimenta una narrativa que continúa en expansión, mientras la artista mantiene silencio.

En este contexto, el desarrollo de los acontecimientos dependerá tanto de la evolución del debate público como de una eventual respuesta de la cantante, que hasta ahora optó por no intervenir en una polémica que no deja de crecer.