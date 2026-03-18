El Jumeal: escenario del mayor evento de electrónica en la provincia

La provincia de Catamarca atraviesa un momento de transformación cultural y turística sin precedentes. La consolidación de eventos de alta jerarquía artística ha permitido que la región no solo sea reconocida por su historia y sus paisajes, sino también como un polo emergente para la escena de la música electrónica. En este contexto, el próximo sábado 21 de marzo, el dique El Jumeal se convertirá en el epicentro de un encuentro sonoro de escala mundial con la presentación del reconocido DJ internacional Henry Saiz.

Un salto de calidad en la escena local

El evento, que tendrá lugar en el parador "Ango", justo frente al espejo de agua de El Jumeal, marca un hito en la agenda de espectáculos de la provincia. Según palabras de Reinaldo Lobo, organizador del evento y titular de Cult Producciones, la magnitud de esta fecha supera los antecedentes inmediatos de la escena local. Lobo enfatiza que, aunque Catamarca ha recibido artistas de renombre anteriormente, Saiz es, probablemente, el mejor que haya pisado suelo catamarqueño hasta la fecha.

La propuesta no está dirigida únicamente a un nicho específico de seguidores del género, sino que busca ser una experiencia integradora. La intención de la productora es abrir las puertas a todo tipo de público, no solo a los fans de la electrónica. Se trata de una posibilidad única para que la gente de Catamarca de todas las edades y con distintos gustos pueda aprovechar un despliegue técnico y artístico que suele reservarse para las grandes capitales del mundo.

Programación y puesta en escena: del B2B al sunset

La estructura del evento ha sido diseñada bajo el formato sunset, una tendencia global que aprovecha la transición de la luz natural hacia la noche para crear una atmósfera envolvente. La jornada comenzará puntualmente a las 16:00 y se extenderá hasta las 00:00, permitiendo que el entorno natural del dique sea protagonista del espectáculo visual.

La apertura estará a cargo de los artistas locales Huguito Alem y Matías Vega, quienes se presentarán en un dinámico formato B2B. A partir de las 17:30, el turno será para el riojano Matías Herrera, encargado de preparar el ambiente para el momento cúlmine de la tarde. El set principal de Henry Saiz tendrá lugar entre las 19:00 y las 23:00, coincidiendo estratégicamente con la puesta del sol, mientras que el cierre definitivo del evento quedará en manos de Luciano Lozz.

Impacto turístico y proyección internacional

La relevancia de este encuentro trasciende lo estrictamente musical para convertirse en un factor clave para el desarrollo y el crecimiento del turismo local. La preventa de entradas ya refleja un flujo migratorio importante desde provincias vecinas; se ha registrado una alta demanda por parte de jóvenes de Tucumán, Santiago del Estero, La Rioja y Córdoba.

Sin embargo, el factor diferencial de esta visita radica en el interés personal de Saiz por la geografía regional. El DJ, conocido por producir documentales en todo el mundo —el último de ellos realizado en Japón— llega a la provincia con el objetivo de inspirarse en los paisajes del oeste catamarqueño. Este proyecto documental permitirá que las bellezas naturales de la provincia sean visualizadas por una audiencia global, promocionando la magnificencia de los paisajes locales ante millones de personas.

Información técnica y accesos

Para quienes deseen asistir a esta cita internacional en Ango, frente al dique El Jumeal, la organización ha dispuesto canales digitales específicos. El precio de las entradas se ha fijado en $35.000 y las mismas pueden adquirirse exclusivamente a través del Instagram oficial @cult_prod.

Este evento el próximo sábado 21 de marzo promete no solo ser una fiesta de nivel internacional, sino el inicio de una nueva etapa donde la identidad de Catamarca se proyecta al mundo a través de la creatividad y la innovación.