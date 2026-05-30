Stray Kids suma una segunda fecha en Buenos Aires 2026: cuándo salen a la venta las entradas y cómo comprarlas

La llegada de Stray Kids a la Argentina ya se convirtió en uno de los eventos musicales más esperados de 2026. Luego de que se agotaran las entradas para el show del 14 de septiembre en cuestión de horas, la banda confirmó una segunda fecha en Buenos Aires para que más fanáticos puedan vivir su esperado debut en el país.

La nueva presentación tendrá lugar el 15 de septiembre de 2026 en el Hipódromo de San Isidro, el mismo escenario elegido para el primer recital. De esta manera, el grupo surcoreano realizará dos noches consecutivas en la Argentina como parte de STRAYCITY, el nuevo formato de eventos que está llevando a diferentes países de Latinoamérica.

Cuándo salen a la venta las entradas para la segunda fecha de Stray Kids

Las entradas para el segundo show estarán disponibles a partir del lunes 1° de junio a las 10:00 de la mañana.

La venta se realizará de forma exclusiva a través de All Access y estará habilitada para todos los medios de pago disponibles en la plataforma.

Desde la productora DF Entertainment anticiparon que se espera una demanda muy alta debido al rápido sold out que registró la primera fecha anunciada.

Cómo comprar las entradas para Stray Kids en Argentina

Para adquirir los tickets, es necesario seguir estos pasos:

Ingresar a All Access y registrarse con usuario y contraseña si todavía no se tiene una cuenta. Ingresar a la fila virtual unos minutos antes del inicio de la venta. Seleccionar la fecha, el sector y la cantidad de entradas deseadas. Elegir el método de entrega habilitado para el evento. Completar el pago con alguno de los medios disponibles. Revisar el correo electrónico para verificar la confirmación de la compra.

La organización recomienda no actualizar la página mientras se está en la fila virtual para evitar perder el lugar asignado por el sistema.

Cuánto cuestan las entradas para Stray Kids

Los valores confirmados para el primer show en Buenos Aires son los siguientes:

Campo Delantero: $290.000 + cargo por servicio.

$290.000 + cargo por servicio. Campo General: $110.000 + cargo por servicio.

$110.000 + cargo por servicio. Platea 1: $360.000 + cargo por servicio.

$360.000 + cargo por servicio. Platea 2: $220.000 + cargo por servicio.

$220.000 + cargo por servicio. Platea 3: $180.000 + cargo por servicio.

Dónde será el recital de Stray Kids

Los dos conciertos tendrán lugar en el Hipódromo de San Isidro, uno de los espacios más utilizados para grandes espectáculos internacionales en la Argentina.

El grupo se presentará allí los días:

14 de septiembre de 2026 (agotado)

(agotado) 15 de septiembre de 2026 (nueva fecha)

Se tratará de la primera visita de la banda al país desde su debut en 2017.

Qué es STRAYCITY

STRAYCITY es una propuesta diferente a una gira tradicional. Según explicaron sus organizadores, se trata de una experiencia inspirada en los festivales musicales, donde cada ciudad cuenta con invitados especiales y actividades complementarias para los asistentes.

En Buenos Aires, el lineup incluirá además a:

NEXZ

K4OS

Cocho

La iniciativa busca fortalecer el vínculo entre la banda y sus seguidores a través de una experiencia más inmersiva.

Las fechas de Stray Kids en Latinoamérica

Como parte de su recorrido regional, la banda visitará cuatro ciudades:

9 de septiembre: Bogotá

Bogotá 11 de septiembre: Río de Janeiro (Rock in Rio)

Río de Janeiro (Rock in Rio) 14 de septiembre: Buenos Aires

Buenos Aires 15 de septiembre: Buenos Aires (segunda fecha)

Buenos Aires (segunda fecha) 25 de septiembre: Ciudad de México

Integrado por Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin e I.N, Stray Kids se consolidó como uno de los grupos más exitosos del K-pop actual gracias a éxitos como God's Menu, MANIAC y S-Class. Ahora, los fanáticos argentinos tendrán la oportunidad de verlos en vivo por primera vez y, debido a la enorme demanda, en dos noches consecutivas.