Gran Hermano: filtraron el millonario sueldo de Andrea Del Boca y estalló la polémica

El regreso de Andrea del Boca a la casa de Gran Hermano ya había generado fuertes cuestionamientos debido a las condiciones especiales que habrían acompañado su reincorporación al reality de Telefe. Sin embargo, la situación escaló cuando en las últimas horas se conocieron nuevos detalles de la negociación que permitió su vuelta.

La información fue difundida en el programa DDM (América TV), donde el panelista Guido Záffora aseguró que detrás del regreso existieron reuniones reservadas, tensiones con el canal y una negociación compleja encabezada por el abogado de la actriz, Juan Pablo Fioribello.

Según relató el periodista, "todo arrancó hace 15 días en el hotel Hilton, donde hubo dos reuniones", lo que indicaría que las conversaciones comenzaron mucho antes del anuncio oficial del reingreso de la actriz al reality.

Negociaciones reservadas, salud en discusión y tensión con la producción

De acuerdo con lo expuesto en el programa, Fioribello habría convocado directamente al equipo creativo de Gran Hermano, ya que la actriz buscaba asegurarse determinadas condiciones antes de aceptar su regreso a la competencia.

Uno de los principales puntos de conflicto fue su estado de salud. Záffora explicó que existía un "versus: el alta médica", y detalló que:

La actriz todavía no cuenta con el alta médica completa .

. El doctor dio el ok, aunque sin el alta odontológica.

Este punto resulta clave en el contexto de su salida previa del reality, cuando Andrea del Boca se vio obligada a abandonar la casa tras sufrir una fuerte caída, que le provocó complicaciones físicas y una lesión importante en la boca. Esa situación abrió dudas sobre su capacidad para regresar a la competencia, lo que derivó en nuevas evaluaciones médicas y negociaciones privadas.

El punto más tenso: la discusión por el dinero

El momento más explosivo del relato surgió cuando el panelista abordó la cuestión económica de la negociación. Según Záffora, desde Telefe no estaban dispuestos inicialmente a aceptar las exigencias planteadas por la actriz, aunque la postura del abogado habría sido firme durante todo el proceso.

El periodista lo resumió con una frase contundente:

"Telefe no quería soltar la platita, pero Fioribello quería arreglar el dinero y le salió como quería".

En ese contexto, la negociación habría escalado hasta un punto de máxima tensión, con una advertencia directa atribuida al abogado de la actriz:

"O ponen la plata o Andrea no entra más".

La cifra que desató el escándalo

El cierre del informe fue el que generó mayor impacto mediático. Záffora reveló el monto que habría sido exigido para el regreso de Andrea del Boca, lo que desató un verdadero revuelo dentro y fuera del canal.

Según su información:

Se habrían solicitado 2.250.000 pesos por día .

. El cálculo se realizó tomando como referencia que sería una cifra seis veces superior a la de Charlotte Caniggia .

. Esto implicaría un ingreso superior a 67 millones de pesos mensuales para la actriz dentro del reality.

El número rápidamente provocó un fuerte impacto en redes sociales y alimentó la discusión pública sobre los costos de producción del programa.

Condiciones especiales dentro de la casa y nuevas tensiones

Más allá del aspecto económico y de salud, también se mencionaron condiciones especiales de convivencia solicitadas por la actriz para su estadía en la casa de Gran Hermano.

Entre ellas se destacaron:

Cuidado con el plano durante las emisiones.

durante las emisiones. Acceso absoluto y restrictivo al confesionario.

Záffora sostuvo además que "el resto también lo tiene, pero ella puede pedir cosas", sugiriendo que Andrea del Boca contaría con beneficios diferenciales respecto del resto de los participantes.

Repercusiones y clima en el reality

La filtración de estos detalles reactivó las críticas de parte de los seguidores del programa, quienes sostienen que Gran Hermano habría perdido espontaneidad y se habría transformado en un espacio atravesado por negociaciones millonarias con figuras mediáticas.

Mientras tanto, dentro de la casa, Andrea del Boca volvió rápidamente a ocupar un rol central en la dinámica del juego, consolidándose nuevamente como protagonista. Sin embargo, fuera del reality, la controversia apenas comienza a desarrollarse y, según el clima generado por las revelaciones, todo indica que el tema seguirá escalando en los próximos días dentro del mundo del espectáculo y la televisión argentina.