El libro de pases de la TV y el streaming 2026: figuras que cambian de pantalla, regresos y más

Como cada verano, el libro de pases de la televisión argentina volvió a ponerse en marcha y comenzó a reconfigurar el mapa mediático de cara a la primera parte de 2026. Aunque, por ahora, ninguna señal realizó un movimiento tan disruptivo como en temporadas anteriores, los canales ya empezaron a mover fichas estratégicas, especialmente en el horario de la tarde, una franja que recuperó protagonismo como antesala del prime time. A esto se suma el streaming, que mantiene su propia lógica estacional desde la costa atlántica.

El Trece fue una de las primeras señales en agitar el tablero. Durante enero debutaron dos apuestas fuertes destinadas a reforzar la programación vespertina. El lunes 5, Jimena Monteverde dejó Elnueve y desembarcó a las 14.45 con La cocina rebelde, acompañada por buena parte de su equipo habitual, entre ellos Coco Carreño, Paco Almeida y Mariana Corbetta. El ciclo se convirtió rápidamente en una de las cartas del canal para recuperar audiencia en ese segmento.

En paralelo, Benjamín Vicuña probó suerte como conductor con The Balls, que se emite a las 18.30 y marcó su regreso a la pantalla chica luego de un período enfocado en la actuación para cine y plataformas. Este doble movimiento reavivó la competencia por la tarde, aunque los primeros números indican que el ciclo de Monteverde logró un mejor desempeño que el de Vicuña.

En el prime time, El Trece también anunció cambios relevantes. A las 21, en el espacio que dejará El encargado —la serie protagonizada por Guillermo Francella, originalmente producida para Disney+— llegará Hija del fuego: la venganza de la bastarda, la ficción de alto voltaje protagonizada por la China Suárez, que fue un éxito en streaming. Una vez finalizados sus 22 episodios, el canal volverá a apostar por la ficción con Yiya, la serie de Flow sobre la asesina de Monserrat, protagonizada por Julieta Zylberberg, Cristina Banegas y Pablo Rago.

Frente a este refuerzo, Telefe decidió contraatacar con su fórmula probada: las ficciones turcas. Desde el lunes 19 de enero, tras Cortá por Lozano, la grilla quedó ordenada con Pasión prohibida a las 16.30, el estreno de Bahar a las 18 y La traición a las 19. El movimiento llegó luego del final de Amor a cualquier precio y ratifica la apuesta del canal por este tipo de contenidos para sostener la audiencia previa al prime time.

Además, Telefe ya se prepara para un nuevo recambio nocturno: una vez que finalice MasterChef Celebrity, llegará Gran Hermano: generación dorada, nuevamente con Santiago del Moro como conductor. Aunque aún no hay fecha confirmada, se estima que el estreno será a fines de febrero.

En Elnueve, la salida de Monteverde obligó a una rápida reconfiguración. La elegida para ocupar ese espacio fue Eugenia Tobal, quien llegó desde Telefe tras su paso por MasterChef Celebrity, acompañada por el chef Roberto Ottini, parte del equipo de la anterior propuesta culinaria. También hubo cambios en Bendita tras la salida de Beto Casella: el ciclo quedó bajo la conducción de Edith Hermida, con un panel renovado y numeroso. A esto se suma la incorporación de la novela china Corazones destinados, que se emitirá de lunes a viernes a las 23.

Noticias, TV Pública y streaming

En el cable de noticias también se registraron movimientos. En TN se confirmó la salida de Manu Jove y Gonza Aziz, mientras que en LN+ dejaron la grilla Juan Pablo Varsky y Horacio Cabak, quien ya confirmó su pase a A24. Por ahora, los reemplazos no fueron anunciados.

La TV Pública encaró el verano con una batería de estrenos y regresos, como Nuevas tardes. Modo verano, ¡Dale Voz!, Se siente Argentina y la continuidad de ciclos históricos con conductores reemplazantes durante la temporada estival.

El streaming, en tanto, sigue una lógica propia. Luzu TV y Olga mantienen sus equipos principales desde la costa, con incorporaciones puntuales, mientras que La Casa Streaming renovó casi por completo su grilla y DGo Stream transmitió desde Punta del Este con nuevas apuestas. Telefe Streams y el stream de El Trece también continúan activos, acompañando a los realities y llevando sus contenidos a la playa.

Así, el libro de pases 2026 avanza sin golpes de efecto, pero con movimientos estratégicos que anticipan una temporada intensa en la pelea por la audiencia, tanto en la televisión tradicional como en el universo digital.