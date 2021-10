El músico de Los Nocheros revivió el momento en el que su hijo le confesó que abusó de una nena

En medio del juicio que se está llevando adelante contra su hijo Lautaro, acusado de abusar sexualmente de al menos dos mujeres, una de ellas menor de edad, el guitarrista de Los Nocheros Mario Teruel reveló el momento en el que el joven le confesó los delitos.

Conmovido por la situación, el músico reconoció que al principio sintió “cosas muy feas” sobre su hijo y contó también cómo vive su familia y él, como padre, todo el proceso judicial.

“Cuando me enteré de la noticia, antes de que todo reventara, él me contó algo que no es para nada lindo recordar, que había toqueteado a una nena. Cuando le pregunté qué más había, me dijo que no había nada más que eso, pero después me dijo que hubo otra toqueteada más a otra nena”, comenzó diciendo.

De acuerdo con lo que manifestó, fue “a partir de allí que, con la denuncia de la primera chica, comienza todo este lío” y luego ambos hechos derivaron en una investigación que se encuentra “en el tribunal de menores, porque fueron las dos cosas en la misma época, cuando Lautaro tenía 16 años”.

“Nunca había pasado en mi vida por una situación así, tan espantosa, porque no es solamente mi familia, son las otras familias también. He sentido cosas muy feas por mi hijo. Cuando le pregunté y me enteré de todo esto, era un extrañamiento total porque no sabía qué era lo que estaba sintiendo por mi hijo”, rememoró.

Al respecto, el integrante de Los Nocheros explicó que “después, obviamente con el tiempo y con las cosas como iban sucediendo”, comenzó “a perdonarlo” y a “entender que había cometido un error que hoy es punible” y que es “espantoso”, pero aclaró que no es “todo lo que se venía inventando”.

“En mi casa, siempre con mi familia hemos vivido bajo la verdad absoluta, bajo una armonía total. En mi casa, a todo el mundo se lo ha recibido. El hecho de que mi hijo se haya sentido tan mal por lo que había hecho y que vaya a pedir perdón, a mí sí me toca reconocerlo”, agregó.

Lautaro Teruel, que actualmente tiene 30 años, está acusado, en primer lugar, por abuso sexual con acceso carnal continuado, agravado por el daño en la salud de la víctima, en concurso ideal con corrupción de menores doblemente agravada por tratarse de una menor de 13 años y por mediar engaño.

En tanto, según la declaración de la segunda de las supuestas víctimas, el hijo del artista también habría participado de una violación junto a dos hombres identificados como Silvio Ezequiel Rodríguez y Gonzalo Isaac Farfán.

Ante los jueces y en medio de una sala vacía, esta joven -que tenía 19 años al momento del hecho- brindó este sábado un duro relato de lo que ocurrió la noche del supuesto hecho y las secuelas que le dejó el episodio. “Se estaban turnando”, fue uno de los escabrosos detalles que manifestó la denunciante para dar cuenta de cómo los tres imputados participaron de la violación. Pero no fue lo único que contó.

Lautaro Teruel enfrenta dos causas por abuso sexual

La presunta víctima contó que otro día Rodríguez la llevó de la mano a una habitación que estaba en el segundo piso de la propiedad del músico, adonde habían ido después de una fiesta. Dijo que lo siguió porque quería estar con él. En el cuarto había una cama chica y una ventana. En ese momento, Silvio Rodríguez cerró la puerta y cuando estaban teniendo relaciones sexuales, Teruel entró denudo. Fue ahí cuando supuestamente la violó.

Sobre el caso, Mario Teruel resaltó que “en los audios que hay en su contra él dice que tiene 16 años” al momento de cometer los abusos y señaló que su hijo “ya ha cumplido más de dos años preso sin que haya pruebas, sin que nadie diga cómo iba a ser esto”.

Si bien reconoció que “obviamente que no basta con una disculpa”, cuestionó a una de las víctima al recalcar que primero “reconoció un hecho, en otra declaración se habla de otras cosas, no solamente de un toqueteo, y después hubo otra declaración en la que ya se habla de abuso”, por lo que consideró que “son tres declaraciones que no tienen nada que ver”.