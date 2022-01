El novio de Vicky Xipolitakis fue denunciado ante la Justicia por violencia de género

El empresario Diego Giarnelli tiene una causa judicial iniciada por su ex mujer, además de una perimetral. También tiene múltiples problemas económicos que fueron llevados a la Justicia.

El hombre que señalan como el nuevo novio de Vicky Xipolitakis, Diego Giardelli, fue denunciado por violencia de género por su ex pareja. El empresario tiene causas por violencia física, psíquica y económica.

El periodista Lío Pecoraro reveló en El Run Run del Espectáculo (Crónica TV) que “Hay una denuncia radicada, hace un mes Diego Giardelli fue denunciado por Evelyn, su mujer, de la que ahora está en plena situación de divorcio”.

Luego, sobre la denuncia, detalló: “Es una situación muy complicada, la ex mujer de Giardelli dudaba mucho en hacer esta denuncia, pero no le quedó otra para poder resguardarse y poner una perimetral de 500 metros contra Diego Giardelli, él no se puede acercar a ella”. “Y además en esta denuncia está mencionada Victoria Jesús Xipolitakis. Hubo una comunicación entre Vicky y la ex de Giardelli para ponerla al tanto de la situación”, señaló el conductor.

En medio del programa, con la voz distorsionada, una persona habló sobre Diego Giardelli: “Ese pibe que está ahí, en el medio, es el nuevo novio de Vicky y es el ex novio de mi hermana, es un loco. Mi hermana salió tres años con él. Vivió en Puerto Madero, luego se mudaron a Belgrano. Era un pibe sacado, agresivo, re malo”.

Quién es el nuevo novio de Vicky Xipolitakis

En agosto de 2021, Pecoraro dio a conocer que Vicky estaba en pareja con el empresario de la música Diego Giardelli, de 49 años. “Él tiene una hija y está casado, a punto de divorciarse. Conoció a Vicky como cliente de su empresa. Empezaron a frecuentarse. Ella visitaba su local de electrónica en el barrio de Belgrano. A los tres días de separarse de su esposa, Evelyn, el empresario empezó a salir con Vicky. Se separó de su mujer para estar con ella”, contaron en ese momento.

Sin embargo, con la información en el aire, Vicky fue consultada por Verónica Lozano en Cortá por Lozano (Telefe), ciclo en el que se desempeña como panelista, y negó estar en pareja.

Por otro lado, en el programa “A la tarde” (América) el periodista Diego Esteves contó que el empresario estafó económicamente a músicos y que tiene diferentes deudas en instituciones públicas y privadas. “Hay deudas de Giardelli que se registran de 1.6 millones de pesos, quizá no sea mucho en comparación con el desfalco”. “Las acusaciones son estafa y lavado de activos porque el dinero nunca apareció. Para él, el proceso está en etapa de instrucción y hay otras causas que se acumularon contra Giardelli”, comentó el panelista.

Y agregó: “Posee deudas de patentes de 357 mil pesos y multas en Capital Federal por 630 mil pesos, mira que hay que pasar semáforos en rojos para acumular ese número”.

Cómo se llama la fundación que integra Diego Giardelli

Fuentes cercanas del portal Gente hablaron sobre el rol del empresario y los problemas financieros que enfrenta la institución . “Es un exfuncionario de Hope Funds S.A. y otra sociedad vinculada que es el vehículo donde Enrique Blaksley Señorans y otros están bajo proceso penal al igual que él, pero en un segundo estadio”.

“Como hay tantos procesados en esta causa 24168/2014 que tramita en el Tribunal en lo Criminal Federal número 4, ahora está en juicio oral la primera camada de procesados y en la segunda camada está Diego Giardelli”, agregó.

“Ocupaba un cargo muy importante en Hope Funds y captó fondos de terceros. La imputación especial contra Giardelli es que mientras él sabía que Hope Funds tenía problemas financieros porque ya se habían exteriorizado, siguió percibiendo fondos y cobró sus comisiones pese a conocer el estado de insolvencia del grupo económico de Blaksley. Las acusaciones son estafa y lavado de activos porque el dinero nunca apareció”, explicó.