El reclamo de Mauro Icardi a Wanda Nara: "Yo te banqué con Maxi López"

A partir de la novela que tuvo a la China Suárez como tercera en discordia, muchas de las discusiones que mantuvieron Wanda Nara y Mauro Icardi en el último tiempo se filtraron a la prensa. No es casualidad que el futbolista ya no confíe en nadie y esté sospechando de todo su entorno. En ese sentido, la periodista Evelyn Von Brocke reveló que un allegado a la pareja le contó un ida y vuelta en el que sacaron viejos trapitos al sol.

El enfrentamiento puntual habría girado en torno a una situación que se presentó al comienzo de su relación, cuando la mediática estaba separándose de Maxi López. “Yo le recomendaría al señor Icardi que deje de hablar delante de cualquiera. Que no esté el jardinero, que no haya nadie al lado de él, que no haya un amigo cerca, que no haga comentarios en la concentración. ¡Qué cierre el pico!”, lanzó la periodista al aire de Intrusos (América).

En ese sentido, la panelista precisó cuál fue el pase de factura que le hizo Icardi a Wanda. “¡Dejate de jorobar! Yo te banqué con Maxi López en todo el escándalo y ahí estuve firme. Me banqué mentir por vos y vos no me estás bancando en esta”, le habría dicho.

Según el delantero esa falta de apoyo habría sido determinante y una cuestión que profundizó la crisis marital. “Está enojadísimo porque Wanda no lo banca en esta situación y no hacen un bloque”, expuso Von Brocke. Además, la frase con la que Icardi manifestó su decepción: “Pensé que éramos una sociedad anónima en lo económico. Pensé que éramos una sociedad anónima en la vida y esto está fallando”.