El secreto que detonó la pelea entre Tini Stoessel y Emilia Mernes

El universo del pop urbano en la Argentina atraviesa una de sus crisis de imagen más profundas y mediáticas de los últimos tiempos. Lo que comenzó como un simple movimiento digital —el "unfollow" de Tini Stoessel a Emilia Mernes en Instagram— ha escalado hasta convertirse en un escándalo de proporciones mayores que involucra a las figuras más influyentes del entretenimiento y el entorno de la Selección Nacional. Este gesto de la compositora de "Miénteme" no solo marcó el fin de una cercanía pública, sino que activó un mecanismo de rechazo masivo por parte de los fanáticos y colegas del medio, dejando a la autora de La_Original.mp3 en una posición de vulnerabilidad mediática inédita. A medida que la noticia cobraba fuerza, la repercusión en las métricas de Emilia Mernes resultó inmediata, ya que en apenas tres días habría perdido cerca de 100.000 seguidores, bajando de una base que superaba los 10.100.000 usuarios.

Este vacío digital se vio potenciado cuando otras figuras de peso decidieron replicar la decisión de Tini. Entre quienes dejaron de seguir a la cantante entrerriana aparece Antonela Roccuzzo, cuya cercanía con Stoessel está ligada a su vínculo con Rodrigo De Paul, sumando también los nombres de Tuli Acosta y Taichu. Estos movimientos alimentaron las versiones de tensiones surgidas tras una fiesta privada que habría involucrado a parejas de jugadores de la Selección, sumado a los rumores de un distanciamiento previo con María Becerra. En este contexto de aislamiento, la panelista Yanina Latorre lanzó una versión explosiva en el programa Sálvese Quien Pueda de América, asegurando que Mernes estaría intentando encubrir la caída real de sus números mediante la adquisición de cuentas automatizadas. Según la periodista, ante la pérdida de apoyo de "grosos" y fans, la artista estaría comprando bots para maquillar sus estadísticas, en un ambiente donde el ego juega un papel determinante.

El origen del quiebre: un secreto revelado

La pregunta que domina la conversación pública es qué motivó a Tini Stoessel a marcar esta distancia irreversible con quien fuera su colega. Según la información revelada por Latorre, el origen del conflicto reside en la vulneración de la confianza personal tras la filtración de un secreto íntimo de Tini que no tenía relación con su carrera musical ni con el mundo de la canción. Al parecer, Emilia Mernes se habría enterado de esta situación privada y, lejos de resguardarla, la habría divulgado dentro del ámbito del pop nacional de manera sistemática.

Cuando la información comenzó a viralizarse y la gente preguntaba por la fuente de dicha versión, el nombre de Emilia surgía como quien estaba contando el secreto a todo el mundo. Esta supuesta traición de confianza habría sido la "cruz" definitiva para la relación, agravada por otros roces previos que involucran a María Becerra y al estilista de las artistas. El escenario actual deja a la industria nacional expectante ante el futuro de estas alianzas que, hasta hace poco, parecían inquebrantables. Las acusaciones de Latorre sugieren que la viralización de este dato íntimo fue el detonante para que Tini decidiera cortar el vínculo sin rodeos, provocando el desplome digital de su ahora excolega.