Emanuel Ortega habló de su polémica separación e hizo una letal confesión sobre Julieta Prandi: "Es feo..."

Emanuel Ortega rompió el silencio sobre su separación de Julieta Prandi y se mostró visiblemente triste al referirse al inesperado final de la relación, que llegó apenas 27 días después de su casamiento. En medio del revuelo mediático que generó la ruptura, el cantante dejó en claro su incomodidad por quedar expuesto públicamente en un momento tan delicado de su vida personal.

Al ser consultado en SQP (América TV) sobre cómo atraviesa esta situación, reconoció que no se siente cómodo con la exposición que tomó el conflicto a partir del comunicado de su ex. "Cuando uno no elegir estar en el ojo público ante determinadas situaciones de la vida, es feo que te lleven ahí. Verte en un barro que no elegiste", manifestó.

Por otro lado, el hijo de Palito Ortega y Evangelina Salazar también se refirió a las repercusiones que tuvieron las declaraciones de personas de su entorno familiar en los últimos días. En ese sentido, aclaró que no hubo una postura coordinada entre sus seres queridos, sino que cada uno se expresó desde su lugar.

"Nadie salió a hablar. Tengo una familia grande, somos muchos, y cada uno tiene su vida. En sus tareas diarias, creo que agarraron a un par y le preguntaron", explicó el músico, en referencia a las consultas que recibieron algunos integrantes del clan Ortega.

Con quién viajó Julieta Prandi a Brasil

A una semana de confirmar su separación de Emanuel Ortega, a menos de un mes de haberse casado por civil, Julieta Prandi volvió a quedar en el centro de la atención mediática tras conocerse detalles de una escapada a Brasil.

Fue Ángel de Brito quien reveló que la conductora viajó acompañada por un amigo. "Se fue a Brasil con un amigo ", precisó el periodista.

Poco después, la cuenta oficial de LAM (América TV) difundió una imagen de Prandi tomando sol en una reposera sobre la arena junto al hombre en cuestión. "Julieta Prandi atravesando su duelo en Brasil #LAM ", escribieron en X.

Ante la repercusión de la fotografía, la propia conductora aclaró quién era su acompañante y despejó las especulaciones: " Si, con mi mejor amigo. Gracias por preocuparse ", respondió a una publicación de PrimiciasYa.