Murió Antonio Grimau a los 82 años con una trayectoria inolvidable

El actor Antonio Grimau murió a los 82 años, luego de permanecer varios días internado. Considerado uno de los intérpretes argentinos más reconocidos y queridos, desarrolló una extensa trayectoria en televisión, cine y teatro, con personajes que acompañaron a distintas generaciones de espectadores.

Su carrera estuvo marcada por una notable capacidad para transitar diferentes registros interpretativos. Aunque alcanzó una gran popularidad como galán de telenovelas, con el paso de los años demostró su versatilidad en personajes dramáticos y en importantes producciones teatrales. Entre sus trabajos más recordados figuran ficciones como Trampa para un soñador, Dos a quererse, Soy gitano y Sandro de América, además de otras producciones que consolidaron su presencia en la escena artística nacional.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores, mediante un comunicado publicado en sus redes sociales. "Con pesar, despedimos al actor Antonio Grimau. A través de su trabajo en los escenarios y las pantallas, construyó una sólida trayectoria que forma parte de la historia del espectáculo argentino. Abrazamos con afecto a sus familiares, amistades y colegas en este momento de tristeza", expresó la entidad.

El mensaje destacó el recorrido de un artista cuya labor se extendió durante décadas y que logró construir una identidad propia en distintos ámbitos de la interpretación.

De Antonio Rebolini a Grimau

Antonio Grimau nació el 10 de marzo de 1944 con el nombre de Antonio Rebolini. Su llegada al mundo de la actuación se produjo casi por casualidad, cuando tenía apenas 16 años y encontró en el diario Clarín un aviso clasificado en el que se buscaban actores para una obra de Bertolt Brecht.

Decidió presentarse en el teatro Charles Chaplin, ubicado en el barrio porteño de Almagro. Aquella elección terminó modificando el rumbo de su vida y lo acercó a una vocación que se convertiría en su principal sostén personal y profesional.

Antes de ingresar al ambiente artístico, había trabajado en distintos oficios, entre ellos en una fábrica de calzado. El teatro le abrió un universo desconocido y le permitió encontrar un propósito en una etapa especialmente difícil de su vida. También su apellido artístico estuvo relacionado con una decisión personal. Eligió Grimau a partir de una canción sobre Julián Grimau, político español que fue fusilado durante la dictadura franquista.

En una entrevista con Clarín, el actor recordó la importancia que tuvo aquella primera experiencia teatral y la permanencia en ese espacio durante sus años iniciales: "Eso me salvó la vida. Tenía 16 años y me quedé cuatro años en el Chaplin".

La frase sintetizaba el lugar que el arte ocupó en su historia. Lo que comenzó como una oportunidad inesperada se transformó en una actividad capaz de ofrecerle contención y una dirección en medio de las dificultades que había atravesado durante su adolescencia.

El galán de las telenovelas que supo reinventarse

La popularidad de Grimau llegó principalmente a través de la televisión. Su rostro se convirtió en uno de los más reconocibles de las ficciones argentinas y su participación en distintas historias le permitió consolidar una relación duradera con el público.

Entre los títulos más recordados de su trayectoria televisiva se encuentran:

Dos a quererse.

Trampa para un soñador.

Soy gitano.

Valientes.

Herencia de amor.

Herederos de una venganza.

Estos trabajos formaron parte de un recorrido en el que logró destacarse como galán, aunque su carrera no quedó limitada a ese perfil. Con el tiempo, encontró en el teatro nuevas posibilidades para explorar personajes complejos y ampliar sus recursos interpretativos.

Una de las experiencias que consideró fundamentales fue su participación en Los invertidos, obra a la que llegó convocado por el director Alberto Ure. Esa producción representó un momento importante en su evolución artística y en la búsqueda de nuevos registros.

Otro de sus grandes anhelos profesionales fue interpretar a Hamlet y ponerse en la piel del rey Claudio en la tragedia de William Shakespeare. Ambas experiencias reflejaron su interés por abordar desafíos que lo llevaran más allá de los papeles que le habían dado popularidad en la televisión.

Su recorrido mostró así una transición desde el reconocimiento masivo como protagonista de telenovelas hacia una exploración más amplia de las posibilidades del trabajo actoral.

Su debut cinematográfico y el desafío de interpretar a Sandro

En cine, Grimau debutó en 1974 con La Mary, película protagonizada por Susana Giménez y Carlos Monzón. A lo largo de los años también participó en otras producciones, entre ellas Caballos salvajes y Angélica.

Sin embargo, uno de los desafíos más significativos de su etapa profesional más reciente llegó en 2018, cuando fue elegido para interpretar a Roberto Sánchez, conocido popularmente como Sandro, en Sandro de América, la serie biográfica sobre el ídolo popular.

La posibilidad de representar a una figura que admiraba profundamente constituyó una experiencia especialmente importante para el actor. Su composición de Sandro en una etapa de su vida le permitió acercarse a un personaje de enorme significado para él y recibió un importante reconocimiento del público.

En una entrevista con Radio Rivadavia, Grimau resumió distintos momentos de su trayectoria y destacó las experiencias que habían marcado su evolución profesional.

"En cine debuté en la película La Mary, trabajé con Gandolfo, me dirigió Alezzo, trabajé en el Teatro San Martín con Alfredo Alcón, triunfé como galán, logré reinventarme como actor en teatro con Los invertidos y ponerme en la piel de Sandro fue más de lo que soñé", expresó.

En esas palabras reunió algunos de los hitos más importantes de su carrera: sus comienzos cinematográficos, el trabajo con referentes de la actuación y la dirección, su paso por el Teatro San Martín con Alfredo Alcón, el éxito televisivo y la posibilidad de reinventarse en el escenario.

La interpretación de Sandro representó, en ese sentido, uno de los grandes desafíos de su recorrido artístico y una oportunidad para volver a encontrarse con el reconocimiento del público desde un personaje diferente.

Una adolescencia marcada por pérdidas familiares

Detrás de su trayectoria profesional, Grimau atravesó experiencias personales profundamente dolorosas. Durante su adolescencia sufrió la muerte de sus padres y de una de sus hermanas en un período de apenas siete meses, una sucesión de pérdidas que dejó una huella profunda en su vida.

En ese contexto, la actuación y el teatro adquirieron un significado que iba más allá de lo laboral. El espacio artístico le permitió encontrar un motivo para continuar y una actividad en la que podía concentrar sus esfuerzos. Años más tarde, debió afrontar otra pérdida devastadora: la muerte de su hijo Lucas, fruto de su relación con la actriz Leonor Manso. El joven falleció en 2010 y tenía problemas de adicciones.

El actor habló públicamente en distintas oportunidades sobre el dolor que le provocó esa pérdida y sobre los esfuerzos que habían realizado junto con la madre de Lucas para ayudarlo. En una entrevista, recordó ese proceso y explicó que, con el tiempo, pudo encontrar cierta tranquilidad al comprender que ambos habían hecho todo lo que estaba a su alcance.

Sus declaraciones reflejaron una experiencia personal que lo acompañó durante años y que se sumó a las pérdidas sufridas durante su juventud. Frente a esas circunstancias, el teatro continuó ocupando un lugar central en su vida.

"El teatro fue mi salvación, me dio un motivo por qué luchar y, en los peores momentos, las fuerzas para continuar", expresó en Radio Rivadavia.

La frase sintetizó el vínculo profundo que había construido con la actuación desde aquel primer encuentro en el teatro Charles Chaplin, cuando tenía 16 años y todavía no imaginaba la extensa carrera que desarrollaría.

El coronavirus y una recuperación prolongada

En 2021, Grimau atravesó otro episodio delicado de salud al contraer coronavirus. Permaneció internado durante casi dos meses y su cuadro llegó a ser grave, al punto de necesitar asistencia respiratoria.

La recuperación fue larga y tuvo consecuencias físicas importantes. Después de recibir el alta médica, contó que había perdido 22 kilos durante el proceso. Volver a trabajar sobre un escenario se convirtió en una parte fundamental de su recuperación. La actividad teatral, que había sido decisiva desde su adolescencia, volvió a ocupar un lugar importante en una etapa en la que debió afrontar las consecuencias de una enfermedad que lo había mantenido internado durante un período prolongado.

Pese a las dificultades, el actor no pensó en retirarse. Continuó ligado a la actividad artística y, durante sus últimos años, siguió trabajando en teatro, manteniendo el vínculo con el público que lo había acompañado desde sus primeros éxitos televisivos.