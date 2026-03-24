¿Emilia Mernes chateaba con Leandro Paredes?: "Los rumores vienen desde hace rato"

La tensión entre Emilia Mernes y Tini Stoessel se consolidó como uno de los temas más comentados del momento. Lo que inicialmente se interpretó como un distanciamiento entre dos figuras cercanas del pop argentino fue evolucionando hacia un escenario más complejo, atravesado por señales públicas, movimientos en redes sociales y versiones cada vez más intensas.

En ese contexto, comenzaron a circular distintas hipótesis sobre el origen del conflicto. A los trascendidos vinculados a problemas de staff y al quiebre de la relación personal, en las últimas horas se sumó una nueva versión que introdujo un elemento adicional: la participación de un jugador de la selección argentina, lo que volvió a poner el foco en la relación entre ambas artistas.

El nombre que surgió en televisión

La información tomó mayor relevancia a partir de lo expuesto en el programa Infama, donde se reveló la identidad del futbolista que habría tenido un acercamiento con Emilia Mernes. Según detalló el periodista Santiago Sposato, el jugador señalado es Rodrigo De Paul.

De acuerdo con su relato, el mediocampista habría sido visto solo en un show de Emilia durante uno de los "impasse" en su relación con Tini Stoessel. La afirmación fue acompañada por una frase que amplificó las especulaciones:

"Después pasaron cosas... A mí me hablan de chats", sostuvo el periodista, sugiriendo la existencia de un intercambio privado.

A partir de esta versión, el foco mediático se trasladó hacia la posibilidad de un contacto directo entre la cantante y el futbolista, lo que reconfigura las interpretaciones sobre el conflicto.

Interpretaciones y deducciones en el estudio

Las declaraciones de Sposato fueron retomadas por la periodista Marcela Tauro, quien avanzó con una deducción que vinculó directamente el supuesto intercambio con el distanciamiento entre las artistas.

En ese sentido, planteó: "Le habría escrito a un jugador. Entonces, yo tengo que deducir... Si Tini la dejó de seguir es porque le escribió a De Paul".

Esta interpretación introduce un elemento concreto dentro de un entramado hasta ahora dominado por versiones cruzadas, en el que las acciones en redes sociales —como dejar de seguirse— adquieren un valor simbólico en la construcción del conflicto.

Un malestar que trasciende lo artístico

Antes de que se conociera el nombre de Rodrigo De Paul, ya circulaban versiones sobre un malestar que excedía el plano artístico. En ese marco, desde América se señaló que algunas parejas del entorno de la selección argentina habrían tomado distancia de Emilia Mernes.

Según lo expresado nuevamente por Santiago Sposato, el motivo estaría vinculado a una situación ocurrida en una fiesta: "No les gustó la actitud de Emilia Mernes en esta fiesta. Consideraron muy 'mirona'", indicó.

Este señalamiento abre una nueva dimensión en el conflicto, al incorporar la percepción de terceros vinculados al ámbito futbolístico.

Reacciones y tensiones en el entorno de la Selección

Sobre la misma línea, Marcela Tauro profundizó la versión al aire y aseguró: "Están enojadas las mujeres de los jugadores porque en esa fiesta ella habría tenido una actitud fea".

De esta manera, el conflicto deja de circunscribirse exclusivamente a la relación entre Emilia Mernes y Tini Stoessel para extenderse hacia el entorno de la selección argentina, generando un clima de incomodidad que suma capas a la situación.

Entre los elementos que configuran este escenario se destacan:

El presunto intercambio de mensajes con un jugador de la selección

con un jugador de la selección La aparición de Rodrigo De Paul como nombre central en las versiones

como nombre central en las versiones Las interpretaciones mediáticas sobre el origen del distanciamiento

sobre el origen del distanciamiento El malestar en el entorno de los futbolistas, especialmente sus parejas

Un entramado de versiones sin confirmación oficial

La situación actual se caracteriza por la superposición de versiones, interpretaciones y trascendidos que, si bien no cuentan con confirmación oficial, continúan alimentando el interés público.

En este contexto, Emilia Mernes queda en el centro de una trama que combina:

Una amistad rota

Tensiones personales y profesionales

Un presunto vínculo con un futbolista

Y repercusiones en distintos ámbitos, tanto artístico como deportivo

El caso refleja cómo un conflicto inicialmente percibido como privado puede escalar y adquirir dimensiones públicas a partir de la circulación de información y la intervención de distintos actores mediáticos.