Emilia Mernes rompió el silencio tras el escándalo con Tini Stoessel y María Becerra: "Las diferencias..."

La cantante Emilia Mernes decidió romper el silencio tras varios días en los que, según sus propias palabras, fue objeto de una verdadera "golpiza" mediática, marcada por la circulación de versiones falsas, agresiones y acusaciones en redes sociales. El conflicto, vinculado al escándalo que la involucra junto a Tini y María Becerra, escaló a niveles que la artista calificó como dolorosos y alarmantes.

A través de una historia de Instagram, Mernes fue contundente:

"Hace una semana que están diciendo cosas que no son verdad, replicando mentiras que se instalan en redes sociales e inventando noticias sin criterio, sin parar".

El mensaje no solo funcionó como desmentida, sino también como una denuncia explícita del funcionamiento de las dinámicas digitales que amplifican rumores sin verificación. La artista describió un escenario en el que la desinformación se multiplica sin control, generando un efecto acumulativo que intensifica el daño.

El silencio inicial y el crecimiento del conflicto

En su descargo, la cantante explicó que su primera reacción fue el silencio, una decisión que buscaba evitar escalar la situación. Sin embargo, el resultado fue el contrario al esperado.

"Intenté mantener el silencio creyendo que los mensajes agresivos y las falsas acusaciones iban a parar, pero cada día que pasa veo un nuevo invento", expresó.

Este punto marca un quiebre en la narrativa: lo que comenzó como una estrategia de contención terminó convirtiéndose en un factor que permitió que las versiones continuaran creciendo. La artista describe así una dinámica donde la ausencia de respuesta no desactiva el conflicto, sino que lo alimenta.

El impacto emocional y colectivo

Uno de los aspectos más contundentes del mensaje fue la referencia al impacto de esta situación, no solo en su persona sino también en quienes la rodean. Mernes amplió el foco y subrayó que el problema trasciende lo individual.

"Ni yo ni ninguna de las mujeres involucradas tenemos por qué tolerar este nivel de odio", afirmó.

La frase introduce una dimensión colectiva al conflicto, señalando que las agresiones no se limitan a una figura pública sino que afectan a todas las personas involucradas. En este sentido, la "golpiza" deja de ser simbólica únicamente para ella y se transforma en un fenómeno compartido.

Además, la artista aclaró el estado de sus vínculos personales:

"Las diferencias que haya tenido con mis colegas, como puede tener cualquier persona, las hablé en su momento con ellas y entendí que habían quedado aclaradas. Desde mi lugar siempre estará abierta la posibilidad de volver a hablar de lo que sea necesario".

Con esta declaración, Mernes intentó desactivar el eje central del conflicto, remarcando que cualquier desacuerdo previo fue tratado en privado y resuelto.

Un pedido urgente: "Por favor basta"

El tramo final de su mensaje estuvo atravesado por un tono profundamente emocional. La artista expuso el nivel de angustia que le genera la իրավիճación y realizó un pedido directo al público.

"Por favor les quiero pedir que paren, es muy doloroso para mí y para toda mi familia ver como dicen cualquier cosa sin pensar un segundo en cómo repercute tanta violencia en cualquier ser humano", expresó.

Y agregó:

"Estoy muy angustiada y asustada por el nivel de odio que manejan en las redes sociales. Por favor basta".

Aquí, la narrativa alcanza su punto más crítico: la "golpiza" mediática deja de ser una metáfora abstracta para convertirse en una experiencia emocional concreta, marcada por el miedo y la angustia.

El respaldo de Duki: un mensaje de contención

En medio de este escenario, la respuesta de Duki funcionó como un contrapeso afectivo. El cantante manifestó públicamente su apoyo a Mernes con un mensaje cargado de reconocimiento y cercanía.

Entre sus palabras, se destacan:

"Te amo con el alma, gracias por haber aparecido en mi camino"

"Gracias por quererme bien y sano, gracias por darme y enseñarme lo que es un hogar"

"Que todos hablen, opinen y digan lo que quieran sin saber"

Lejos de confrontar directamente con las acusaciones, el mensaje se centró en reforzar el vínculo personal y en restar importancia a las críticas externas.

Duki también subrayó la elección de vida compartida:

"Nosotros seguimos acá viviendo la vida que soñamos y elegimos, teniendo el gusto y la suerte de que sea a tu lado".

Y concluyó con una frase que resume su postura:

"Ojalá todos supieran lo buena mujer que sos. Ojalá todos tuvieran la suerte de tener a una compañera como vos a su lado. Te amo".

Una crisis que expone el clima digital

El episodio deja al descubierto una problemática más amplia: la velocidad con la que circulan las versiones falsas y la intensidad de las agresiones en redes sociales. En este contexto, la experiencia de Emilia Mernes se presenta como un caso paradigmático de cómo una figura pública puede quedar atrapada en una espiral de desinformación y violencia simbólica.

La "golpiza" mediática, lejos de ser un hecho aislado, se configura como el resultado de múltiples factores:

Replicación constante de mentiras

Construcción de relatos sin verificación

Escalada de mensajes agresivos

Impacto emocional en las personas involucradas

Frente a este escenario, el pedido de la artista —"por favor basta"— resuena no solo como una defensa personal, sino como una advertencia sobre los límites que han sido superados en el ámbito digital.